Y a-t-il une licence de jeux de combat plus emblématique que Street Fighter ? Même si Tekken peut rivaliser avec lui, "SF" a popularisé le genre dans le monde entier. Certains titres de la saga sont considérés comme les plus grands jeux de combat de l'histoire du jeu vidéo. Street Fighter 6 sera-t-il du même acabit ? Il ne reste plus beaucoup de temps à attendre avant de le savoir. Lors de son annonce, le logo du jeu de Capcom fut moqué pour sa simplicité. De quoi faire naître l'inquiétude chez les joueurs, désormais rassurés par les vidéos de SF6 (et son nouveau logo) dévoilées par le studio ces derniers mois. Avant la sortie, Capcom prévoit un énorme showcase la semaine prochaine.

Un énorme showcase Street Fighter 6 dans seulement quelques jours

Si vous attendez impatiemment Street Fighter 6, il ne faudra pas rater le showcase prévu le 21 avril à minuit (le 20 avril à 23h59, si vous préférez). À la présentation, un guest plutôt inattendu : Lil Wayne. Voici ce qu'indique la description de l'événement sur la chaîne YouTube de Street Fighter.

L'animateur de l'émission, Lil Wayne, sera rejoint par les développeurs pour partager les dernières nouveautés de Street Fighter 6. Il y aura non seulement des détails sur le World Tour, le Battle Hub et le Fighting Ground, mais aussi une grande nouvelle à la fin de l'émission. Le showcase sera très complet et durera plus de 30 minutes.

Une "grande nouvelle" qui concerne le roster du jeu ?

Nul doute que la mention d'une "grande nouvelle" a retenu votre attention. Pour le moment, difficile de savoir ce que Capcom prévoit de nous révéler... Est-ce que Lil Wayne sera jouable dans Street Fighter ? Cela semble absolument improbable, mais ça nous ferait bien rire... Plus sérieusement, la surprise pourrait vraiment concerner le roster de SF6. Quel que soit le jeu de combat, le casting compte énormément pour la communauté et Capcom le sait très bien. À moins qu'une date officielle pour la bêta ouverte de Street Fighter 6 soit enfin annoncée. Patience, il reste moins d'une semaine à attendre pour découvrir ce que le studio japonais nous réserve. Street Fighter 6 sortira le 2 juin prochain sur PS5, PS4, Xbox Series et Steam.