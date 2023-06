Street Fighter 6 vient de sortir et il écrase déjà la concurrence. Du jamais vu pour Capcom. En réalité, ça va même plus loin que ça, puisque le jeu met même KO la plus grosse licence de jeu de baston, Mortal Kombat.

2023 est décidément une année riche en rebondissements alors qu'on en arrive à peine à la moitié. Si les sorties de jeux vidéo sont très nombreuses, notamment en ce mois de juin, plusieurs genres souvent laissés pour compte reviennent sur le devant de la scène. C'est notamment le cas des jeux de baston. Street Fighter 6 en est le premier (très) gros représentant et un certain Mortal Kombat 1 lui emboîtera le pas dans quelques semaines. Le monstre de Capcom joue actuellement tout seul sur le marché et il a littéralement tout fait exploser.

Street Fighter 6 met tout le monde K.O

Consoles ou PC, SF6 fait un démarrage en trombe. Sur Steam, c'est carrément un record. Du jamais vu pour Capcom. En fait, c'est même historique, puisque le jeu a littéralement enterré Mortal Kombat 11, le jeu de baston le plus vendu de ces dernières années. Street Fighter 6 a en effet enregistré un pic record de plus de 70 000 joueurs en simultanée, une performance colossale pour un jeu de versus. Le précédent record était donc détenu par Mortal Kombat 11 avec près de 27 000 joueurs. À côté de ces géants, Street Fighter 5 avait enregistré un record à un peu plus de 13 000 et Tekken 7 à environ 18 000. Autant dire que Street Fighter 6 est en train de tout faire péter.

Record enregistré via SteamCharts

Il faut aussi dire que le monstre de Capcom tabasse sérieusement

Et quoi de plus normal tant le jeu en a sous le capot. Un roster complet, des modes de jeu travaillés, dont un mode solo plus profond qu'il n'y paraît. Côté multijoueur, en plus des modes classiques, SF6 propose maintenant un Battle Hub, une zone dans laquelle vous pouvez retrouver d'autres joueurs comme dans une salle d'arcade. Il est ici possible de s'affronter en jouant les héros traditionnels de la franchise (et les nouveaux venus), mais aussi son propre avatar que vous pouvez personnaliser et faire évoluer durant le mode campagne. Sans oublier les modes classés, les mini-jeux et d'autres surprises. Mais tout cela, nous vous en parlerons dans notre test. Il arrive bientôt, c'est promis. Laissez-nous juste le temps de nous faire démolir en ligne pendant quelques heures.