Le meilleur joueur de Street Fighter 6 pourra devenir millionnaire en gagnant le Capcom Pro Tour et son énorme cash prize. L'enveloppe totale du tournoi est tout aussi considérable.

Les premiers détails sur le prochain Capcom Pro Tour 2023 ont été révélés et Street Fighter 6 en sera la star.

Etre le meilleur à Street Fighter 6 peut rapporter très gros

Ces dernières heures, MenaRD (République Dominicaine) s'est imposé face à Zhen (Chine) lors de la Capcom Cup IX. Avec cette victoire, MenaRD devient le meilleur joueur de Street Fighter 5 : Champion Edition au monde pour la deuxième fois. Une réussite qu'il va certainement vouloir reproduire durant le Capcom Pro Tour 2023... mais sur Street Fighter 6. Attendu pour le 2 juin sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, le jeu sortira juste à temps pour ce tournoi estival.

Dans un communiqué officiel, l'éditeur/développeur nippon annonce que l'ultime vainqueur du Capcom Pro Tour 2023 pourra ramener la coupe à la maison avec un immense chèque d'un million de dollars. Oui, un million de dollars. L'enveloppe globale du championnat s'élève à 2 millions de dollars. Des sommes folles qui donnent le tournis, mais pour espérer décrocher le jackpot, il va falloir doser Street Fighter 6 jusqu'à atteindre un niveau professionnel. La chance ne suffira pas pour repartir avec tous ces billets verts.

Ryu VS Chun-Li dans Street Fighter 6 (crédits : Steam).

Le Capcom Pro Tour 2023 se déroulera cet été, après la sortie de Street Fighter 6 sur consoles et PC, et mélangera des matchs en ligne, des rencontres hors ligne IRL ainsi que le programme régional World Warrior. Pour tout savoir et vous inscrire, ça se passe sur le site officiel Capcom Pro Tour 2023