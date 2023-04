La sortie de Street Fighter 6 approche à grands pas. Oui, il reste encore un peu moins de deux mois avant la sortie officielle le 2 juin prochain. Mais les joueurs attendent depuis tellement longtemps le nouvel opus de la licence culte que cela paraît tout proche. Ces dernières semaines, Capcom partage de plus en plus d'informations sur Street Fighter 6, notamment sur le roster du jeu. Le jeudi 20 avril, avait lieu un showcase dédié à Street Fighter 6. L'occasion pour Capcom de révéler de nouveaux éléments sur le jeu de combat... et d'annoncer la sortie d'une démo jouable dès aujourd'hui sur PS4 et PS5 !

Un mode en monde ouvert pour Street Fighter 6 !

Lors de sa présentation, Street Fighter 6 a présenté les 4 premiers personnages qui arriveront dans les 12 mois suivants sa sortie. Rashid (été 2023), A.K.I. (automne 2023), Ed (hiver 2023) et Akuma (printemps 2024). Nous avons surtout découvert le mode World Tour, une belle surprise que Capcom préparait aux fans. Dans ce mode en monde ouvert, on pourra créer notre propre personnage avant de partir explorer l'univers de Street Fighter 6. Le World Tour inclura des mécaniques de RPG, comme la possibilité d'augmenter les statistiques de son perso grâce à de l'équipement. Un arbre de compétences sera aussi de la partie. Le Battle Hub permettra d'affronter les avatars créés par les joueurs du monde entier. Car, bien sûr, Street Fighter 6 ne fait pas l'impasse sur les modes multijoueur avec en plus de cela le Versus, le Team Battle et l'Extreme Battle.

Une démo jouable, mais pas pour tout le monde

Bonne nouvelle, une démo de Street Fighter 6 est déjà disponible sur PS4 et PS5. Elle donne accès aux modes Un contre un, Combat extrême, et au World Tour. Vous pouvez donc faire vos premiers pas dans le monde ouvert de Capcom. L'avatar que vous créerez pour cela pourra être transféré dans la version finale de Street Fighter 6. Attention, cela ne sera possible que si vous achetez le jeu complet sur la même plateforme. Petite déception, cette démo ne permet de jouer qu'avec deux personnages : Luke et Ryu. Travaillez déjà vos meilleurs combos grâce au mode Entraînement. Malheureusement, si vous jouez sur Xbox ou sur PC, il faudra attendre encore un peu avant de profiter de cette démo. Elle ne sortira sur Xbox Series et Steam que le 26 avril prochain. Après nos previews, nous avons hâte de vous proposer notre test final du jeu.