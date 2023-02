Capcom est venu dire bonjour au State of Play pour révéler un nouveau trailer de Resident Evil 4 Remake, mais aussi pour clôturer le casting du Street Fighter 6.

Trois nouveaux personnages pour Street Fighter 6

Ça y est, le roster de Street Fighter 6 est complet ! Le total de combattants à la sortie du jeu, le 2 juin 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC Steam, s'élève donc à 18. Lors de l'événement Sony, Capcom a annoncé l'ajout de deux vétérans, le gros barbu de Zangief ainsi que la redoutable Cammy avec son nouveau look, et une petite nouvelle en la personne Lily.

Lily est une descente de la tribu des Thunderfoot comme T. Hawk et partagera d'ailleurs des coups similaires, en plus de se battre avec deux bâtons de combat.

Elle communique avec les esprits de la nature pour obtenir des conseils au cours de ses voyages à travers le globe. Il ne faut jamais juger un livre à sa couverture : sa frêle stature cache en réalité un pouvoir gigantesque. Sa demeure au Camp des Thunderfoot est parée de couleurs vives et de scènes du quotidien de son peuple. Ils vénèrent Singing Wolf, le doyen de la tribu. Lily manie deux bâtons de combat pour commander aux éléments et donner une leçon à ses adversaires. Originaire de la même tribu que T. Hawk, il n’est pas étonnant de la voir fondre sur ses ennemis avec un Condor Dive, un Condor Spire ou un Tomahawk Buster. Elle peut utiliser son coup unique Condor Wind pour obtenir une charge de Windclad, afin de renforcer les coups spéciaux évoqués. Via PlayStation Blog.

Lily, Zangief et Cammy disposeront de trois niveaux de Super en complément de leurs attaques basiques, qui sont détaillés plus longuement dans le billet PS Blog de Street Fighter 6.

Le casting complet de SF6 avec tous les combattants

Voici la liste des 18 combattants de Street Fighter 6 :

Zangief

Lily et

Cammy

Ryu

Chun-Li

Luke

Jamie

Guile

Kimberly

Juri

Ken

Blanka

Dhalsim

E. Honda

Dee Jay

Manon

Marisa

JP

Street Fighter 6 sera présent au Capcom Pro Tour 2023, le championnat où le vainqueur remportera 1 million de dollars, et aussi à l'EVO 2023 avec Guilty Gear Strive, Dragon Ball FighterZ, Tekken 7, The King of Fighters 15, Melty Blood : Type Lumina, Mortal Kombat 11 Ultimate, Ultimate Marvel vs. Capcom 3.