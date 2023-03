Street Fighter 6 souhaite un peu faire évoluer et chambouler les choses avec cet épisode. Notamment avec une fonctionnalité de commentaires en temps réel. De quoi enthousiasmer le meilleur des joueurs et faire rager le plus incompétent. La fonction de commentaires en temps réel intègre les voix de commentateurs populaires de la communauté de Versus Fighting et de célébrités pour animer les combats en temps réel avec des explications de gameplay accessibles à tous. Dans la vidéo ci-dessous vous pouvez découvrir l'actrice japonaise Hikaru Takahashi.

L'actrice Hikaru Takahashi est connue au Japon pour être aussi mannequin et pour avoir jouée dans plusieurs œuvres comme I Want to Hold Aono-kun so Badly I Could Die ou encore Mr. Osomatsu en tant que doubleuse. Elle fait partie de la catégorie "commentaire d'ambiance" du jeu Street Fighter 6 avec Thea Trinidad (Zelina Vega à la WWE), H.E. Demon Kakka et James "jchensor" Chen. Mais le titre de combat s'offre aussi quatre commentateurs "techniques" à savoir Jeremy "Vicious" Lopez, Ryutaro "Aru" Noda, Kosuke Hiraiwa et Steve "TastySteve" Scott.

Et comme Capcom n'a pas spécialement envie de faire doubler pour ne pas y perdre en traduction vocale, les sous-titres des commentaires en temps réel sont disponibles en 13 langues dont évidemment le français. Enfin, l'introduction du Rally Support a également été annoncée. Grâce à lui, les commentateurs encourageront les concurrents en fonctions de certains paramètres modulables et feront monter l'excitation à l’approche de la conclusion de la rencontre.

Street Fighter 6 sera disponible à partir du 2 juin 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et PC (Steam).