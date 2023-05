L'attente avant la sortie de Street Fighter 6 ne sera plus longue. Il reste désormais moins d'un mois à patienter, puisque le titre est prévu pour le 2 juin 2023. Quelques jours avant que les fans de hack'n slash ne se jettent sur Diablo 4, ce sont donc les adeptes de jeux de combats qui pourront se défouler sur PC, PS5 et Xbox Series. En fait, ils pourront même le faire plus tôt que prévu !

Une beta ouverte à tous

Cela fait déjà sept ans que Street Fighter 5 a vu le jour. Autant dire que les joueurs attendent le sixième opus principal de la franchise au tournant. Les différents trailers se sont montrés rassurants, tous comme les premiers retour des joueurs. Et pour cause, nombreux sont ceux qui ont déjà pu l'approcher au travers de betas fermées. Mais c'est un peu à la surprise générale que Capcom vient d'annoncer la mise en place d'une nouvelle beta avant la sortie du jeu. "Un peu", car celle-ci avait fait l'objet d'un leak par un streamer le mois dernier. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle est cette fois-ci ouverte ! Pour peu que vous ayez l'âge requis, que vous possédiez un PC, une PS5 ou une Xbox Series et que vous liez votre plateforme à votre compte Capcom, vous pourrez donc tester le tant attendu Street Fighter 6.

Cette open beta prendra place du 19 mai (à partir de 8h) au 22 mai (même heure). Au programme, huit personnages jouables et "des tonnes de modes" non précisés. A noter la présence du crossplay, vous permettant de jouer en ligne contre des joueurs de n'importe quelle plateforme. Comme précisé sur le site officiel, il s'agit donc du même contenu que celui de la beta fermée de décembre 2022, mais avec des rééquilibrages.

Une démo déjà jouable pour Street Fighter 6

Fin avril, à l'occasion d'un showcase dédié à Street Fighter 6, Capcom avait réservé une jolie surprise aux fans : une démo jouable avant la sortie du jeu ! Disponible depuis plusieurs semaines, celle-ci n'avait malheureusement pas grand chose pour elle. Uniquement jouable par les joueurs ayant précommandé le jeu sur PS4 ou PS5, elle est également assez chiche en contenu, avec seulement deux personnages jouables. La beta ouverte disponible à partir du vendredi 19 sera donc une belle occasion de se faire un avis plus global sur ce qui vous attend en juin.