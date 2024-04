Dans un trailer qui met clairement sur les poings sur les i, Capcom nous présente donc enfin ce que donnera Akuma dans Street Fighter 6. Celui-ci viendra mettre tout le monde d'accord très bientôt, sous forme de DLC.

Akuma monte bientôt sur le ring de Street Fighter 6

Apparu pour la toute première fois dans Street Fighter II Turbo, Akuma est depuis devenu l'un des personnages les plus iconiques d'une franchise non moins iconique. Celui vient donc marquer d'un poing final la première année de DLC prévus par Capcom pour Street Fighter 6. Il arrivera plus précisément le 22 mai sur PC et consoles PlayStation/Xbox. Cela s'accompagnera également d'un nouveau stage (baptisé Enma's Hollow) et d'un patch d'équilibrage.

Cette date a été officialisée par Capcom dans le trailer ci-dessous. Nous pouvons donc y voir enfin de quel bois Akuma se chauffera dans la dernière mouture du jeu de combat emblématique. Il fait face à Ryu, son ennemi de toujours, dans un combat aux enjeux proprement colossaux, justement sur le nouveau stage à venir. La version dernière génération du Satsui no Hado n'est clairement pas là pour plaisanter et ménager les plus jeunes arrivants sur Street Fighter.

DLC oblige, il faudra malheureusement débourser un peu d'argent, d'une manière ou d'une autre. Plus précisément, un personnage déblocable coûte 350 pièces Fighter, soit environ 7 euros. Autrement, celles et ceux qui ont fait l'acquisition au préalable du Season Pass pourront en profiter dès sa sortie sur Street Fighter 6 le 22 mai.