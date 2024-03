L'année dernière, la sphère des jeux de combat a été secouée par l'arrivée de Street Fighter 6. Le nouvel opus nous a mis une grosse claque dans la figure, avec des visuels impeccables et des mécaniques perfectionnées. Sans parler du casting 5 étoiles mis à notre disposition. Néanmoins, malgré la qualité du roster, un certain combattant était aux abonnés absents. Du coup, les fans se demandaient s'il allait arriver un jour, chose que Capcom a fini par confirmer. Et récemment, on a enfin eu droit à un superbe trailer pour nous le présenter.

Akuma arrive dans Street Fighter 6

Alors, qui est votre personnage favori dans Street Fighter 6 ? Chun-Li ? Luke ? Ryu ? Ou peut-être Juri ? Mais qu'en est-il de celles et ceux qui préfèrent Akuma ? Celui-ci n'est pas encore arrivé dans le jeu, mais vous le savez, ça va bientôt être le cas. En effet, le studio avait déjà fait comprendre qu'il serait là au printemps 2024 en tant que quatrième combattant additionnel du Year 1 Character Pass (après Rashid, A.K.I. et Ed). Il ne restait plus qu'à cristalliser la nouvelle avec une bande-annonce, et c'est ce qu'on a pu savourer hier, lors du Capcom Highlights.

Akuma a pu montrer ses gros muscles dans un trailer bien nerveux qui nous le montre en plein entraînement. Attention, on a affaire à une cinématique, et non à du gameplay, ce qui va peut-être en décevoir certains. On aurait bien aimé le voir à l'œuvre, mais heureusement, ça ne va pas tarder à être le cas. En attendant, on peut profiter de cette démonstration de puissance qui donne l'eau à la bouche. Vu la popularité de notre homme, il va sans dire que les joueurs vont se ruer dessus pour l'essayer. Reste à savoir ce qu'il vaut en combat, mais sur ce point, on ne s'inquiète pas trop.

Mis à part ça, la firme japonaise nous informe qu'une deuxième année de contenu est à prévoir pour Street Fighter 6, et qu'elle s'annonce conséquente. Rien de bien surprenant, mais c'est toujours important de le rappeler. On n'en saura pas plus pour l'instant. En tout cas, pour en finir sur Akuma, sachez qu'il sera présent dans les modes Fighting Ground, Battle Hub et World Tour. Dans ce dernier, vous pourrez retrouver une zone nommée « Gokuento », le lieu où il sera possible de devenir son disciple.