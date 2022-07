Stray est un véritable carton et il ne quitte même plus le top des ventes sur Steam. Sur PC les mods fleurissent dont celui-ci permettant d'y ajouter votre chat.

Un rêve devient enfin réalité. Vous allez pouvoir faire de votre un chat un héros. Hé oui. Si les mods de Stray sont de sortie l'un d'eux fait particulièrement parler. Celui du moddeur NorskPL qui propose contre contribution de modder votre chat dans le jeu.

Votre chat, ce héros de Stray

Si il n'y a pas d'options de personnalisation dans le jeu de base, NorskPL pense tout de même à vous en ajoutant votre chat dans le jeu contre une commission. GameSpot a contacté le moddeur sur Discord et celui-ci explique qu'il croule sur les demandes à tel point qu'il y a deux semaines d'attente et les nouvelles demandes devront attendre un peu.

Un travail de texture

NorskPL explique que son travail est actuellement basé uniquement sur les textures, ce qui signifie qu'il ne peut pas modifier les caractéristiques de la fourrure comme la longueur du poil. Il précise toutefois qu'il prévoit d'acheter le plugin Gfur Pro pour Unreal Engine 4 à l'avenir, ce qui lui permettra d'apporter des modifications plus approfondies au chat de Stray.

Les gens ont commencé à me demander dans la section des messages sur Nexusmods si je pouvais créer X cat, puis les gens ont commencé à me payer d'eux-mêmes.

Le moddeur ajoute également qu'ils ferait chaque demande gratuitement si il pouvait, mais qu'il a été tellement submergé par les demandes qu'ils a décidé de demander rémunération.

Stray est un très bon jeu et si vous avez encore des questions on vous conseille de lire notre TEST sur le sujet. Le titre est disponible sur PS4, PS5 et PC.