Il avait tapé dans l'œil des joueurs lors de son annonce sur PS5 et il revient enfin au State of Play de juin 2022 pour dévoiler sa date de sortie. Mais le petit chat de Stray a gardé une petite surprise dans son sac à dos pour les joueurs PlayStation.

Stray gratuit à son lancement pour les abonnés PS Plus Extra

La mèche avait été vendue par inadvertance, c’est désormais confirmé. Stray, le jeu indépendant qui avait fait sensation, sera disponible le 19 juillet sur PC et PS5, en exclusivité console. Une annonce qui s’est faite dans les règles de l’art avec une bande-annonce qui plante l’atmosphère cyberpunk du jeu et qui montre quelques compétences du chat roux tout mignon.

Cependant, ce n’était pas la seule bonne nouvelle. Petite surprise, le jeu français sera disponible gratuitement pour les abonnés PS Plus Premium et Extra lors de son lancement. Pour rappel, Stray suit un petit félin rouquemoute perdu, seul et séparé de sa famille, qui parcourt une cyber-cité tombée dans l’oubli pour résoudre un mystère et retourner chez lui. Ce ne sera pas une mince affaire, puisque ce lieu inhospitalier regorge de créatures dangereuses et de droïdes, mais il pourra compter sur son compagnon de route B12, un drone volant.