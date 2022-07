Tout le monde succombe à Stray même les chiens et chats du monde entier. Les joueurs PC Steam permettent à la petite boule de poils de décrocher un deuxième record.

Stray ou le jeu le mieux noté de Steam

Après le record du plus gros lancement sur Steam, la nouvelle production d'Annapurna Interactive s'illustre de fort belle manière. À ce stade, Stray est le jeu de 2022 le mieux noté de la plateforme de Valve. Actuellement, avec 42 665 votes, il obtient 98% d'évaluations positives pour une notation de 8,6 (via Skill Up et VGC).

Perdu, seul et séparé de sa famille, un chat errant doit résoudre un ancien mystère pour fuir une ville tombée dans l’oubli. Découvrez cet univers à travers les yeux d’un chat errant et interagissez avec l’environnement de façon ludique. Soyez furtif, agile, farfelu et parfois aussi pénible que possible avec les curieux habitants de ce monde étrange. En chemin, le chat se liera d’amitié avec un drone volant se présentant sous le nom de B-12. Avec l’aide de son nouveau compagnon, il essaiera de trouver un moyen de s’enfuir.

Avec une telle performance, il double God of War et son 8,56. Dans le classement Steam Top 250, Stray est 49ème. Le top 5 étant trusté par People Playground, Hades, Stardew Valley, Terraria et Portal 2 en numéro 1.

Voici notre test pour finir de vous convaincre des bienfaits de ce titre français mignon tout plein. Le soft est disponible sur PS5, PS4 et PC.