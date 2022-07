Le très mignon Stray sort très bientôt et si vous n'avez pas de compte PS Plus voici tout de même une méthode légale pour y jouer totalement gratuitement. Encore faut t-il avoir une PlayStation.

Un essai de sept jours pour le nouveau PS Plus a été discrètement ajouté pour les nouveaux utilisateurs sur le site Web de PlayStation, comme repéré par le site polonais XGP. Et il se trouve que les utilisateurs peuvent notamment souscrire pour un essai gratuit de sept jours pour le niveau Premium.... Celui-ci comprend l'accès à un catalogue de 400 jeux PS4 et PS5 , ainsi qu'une sélection de jeux PS1, PS2 , PS3 et PSP dont un certain Stray.

Stray jouable gratuitement pendant 7 jours

Mardi 19 juillet 2022, les membres Extra et Premium auront donc un accès dès le premier jour au dernier jeu Annapurna: à savoir Stray. En d'autres termes cela signifie qu'il sera tout à fait possible de terminer le jeu pendant la période d'essai en question étant donné que le titre devrait pouvoir se conclure rapidement.

Notons tout de même qu'il faut une carte de crédit pour souscrire à l'offre et espérer profiter de Stray. Les utilisateurs peuvent ensuite résilier leur abonnement à tout moment, que ce soit à la fin de la période d'essai ou à la fin de la période pour laquelle ils ont déjà payé. Pour mémoire, le PlayStation Plus Premium coûte 16,99 euros par mois, tandis que le PS Plus Extra coûte 13,99 par mois. Evidemment cela fonctionne pour 399 autres jeux et non uniquement celui avec le potichat.

En attendant restez à l'écouter sur Gameblog car nous allons publier notre TEST de Stray très bientôt. De belles surprises en perspective et un jeu qui devrait (sans doute?) marquer les mémoires.