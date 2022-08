Phénomène de cet été, le jeu français Stray s’associe à la SPA pour une campagne d’un nouveau genre. L’association de protection des animaux a ajouté cinq nouveaux chats jouables qui sont à l’adoption.

5 chats jouables dans Stray grâce à la SPA

Quand le jeu vidéo œuvre pour la bonne cause. Offert au PS Plus Premium de juillet 2022, Stray s’est imposé comme le titre tendance de l’été. L’ampleur du jeu est telle que la SPA a décidé de surfer sur le succès de la production française avec sa campagne « Adopte un mod ». L’association permet d’incarner cinq nouveaux chats vivant dans les refuges et disponibles à l’adoption. Ils ont été modélisés par un développeur indépendant.

En revanche, seuls les joueurs PC pourront découvrir ces adorables félins puisqu’ils ne sont disponibles que via un mod de Stray. On retrouve donc P’tite Crevette, Câline, Zoya, Pastelle et Doc, qui sont présentés avec une photo et une biographie, comme sur le site de la SPA. Tous ont un pelage différent afin de « représenter la grande diversité des chats à l’adoption dans les refuges ». Elle espère non seulement sensibiliser les joueurs mais aussi faire grimper le nombre d’adoptions. Les 63 refuges français ont en effet été particulièrement saturés cet été et plus de 10 000 chats attendent encore un nouveau foyer.