The Chinese Room s’est taillé une jolie réputation avec des titres comme Dear Esther, Amnesia ou encore Everybody's Gone to the Rapture. L’année prochaine, le studio britannique reviendra avec une toute nouvelle création : Still Wakes the Deep. Un titre toujours axé sur l’horreur et la vue subjective, dans lequel les joueurs incarneront un travailleur d’une plateforme pétrolière. Les détails autour du jeu se font rares, mais les développeurs ont accepté de faire une petite révélation à l’occasion du PC Gaming Show.

Quelques notes de Still Wakes the Deep

On vous arrête tout de suite. Pour de nouvelles informations ou du gameplay il faudra patienter encore un peu. En revanche, le studio a levé le voile sur le compositeur qui sera chargé de retranscrire l’ambiance singulière du jeu. Cette lourde tâche a été confiée à Jason Graves, dont vous avez entendu les notes dans des jeux de licences populaires, comme Far Cry, Tomb Raider et Dead Space. Le studio s’est donc payé une pointure nommée plusieurs fois aux BAFTA. Pour contribuer le plus fidèlement possible à l'ambiance et au ton de Still Wakes the Deep, l’artiste a commandé un instrument uniquement juste pour composer la musique du jeu. Une structure sonore métallique prenant la forme d’une plate-forme pétrolière sombrement surnommée "The Rig". L’objectif, créer des sons métalliques et étranges qui imprègnent la partition du jeu. Le tout est couplé à un synthétiseur, ajoutant une couche d’étrangeté à l’ensemble.

Une fois encore, The Chinese Room devrait se démarquer avec une atmosphère singulière. Pour mémoire, dans Still Wakes the Deep, les joueurs naviguent sur une plateforme pétrolière offshore. Ils doivent rapidement lutter pour leur survie face à des conditions météorologiques particulièrement difficiles, mais aussi contre une « horreur inconnue » qui s’est tapée l’incruste à bord. Il faudra donc attendre encore un peu pour en découvrir davantage sur le gameplay et le concept du jeu. Sill Wakes the Deep est toujours prévu pour 2024 sur Xbox Series PC, PC et PS5. Le jeu sera également disponible dès son lancement sur le Xbox Game Pass.