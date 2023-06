Les indépendants de The Chinese Room avaient une jolie surprise en stock pour le Xbox Games Showcase. La structure britannique a teasé leur nouveau bébé, Still Wakes the Deep, avec un trailer de gameplay.

Les créateurs d'Amnesia, Dear Esther annonce Still Wakes the Deep

Still Wakes the Deep marque le retour à l'horreur de The Chinese Room. Le studio de Death Esther, Amnesia : A Machine For Pigs et Everybody's Gone to the Rapture. Un jeu inédit qui sera encore en vue subjective. D'après les premières informations communiquées, on incarne un travailleur d'une plateforme pétrolière offshore. Seul et isolé de tout, avec aucun moyen de communication, ce dernier doit lutter pour sa vie alors qu'une tempête tente de lui ôter et qu'une « horreur inconnue » s'est invité à bord.

« Vous êtes un travailleur d'une plateforme pétrolière offshore. Vous luttez pour votre vie à travers une violente tempête, un environnement périlleux, ainsi que les eaux sombres et glaciales de la mer du Nord. Toutes les lignes de communication ont été coupées. Il ne reste plus qu'à affronter l'horreur inconnue qui est montée à bord ».

Still Wakes the Deep est prévu pour début 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Le jeu sera également disponible dans le Xbox Game Pass dès la sortie.