Still Wakes the Deep, un jeu d'horreur attendu de pied ferme par les férus de frissons, vient enfin de s'offrir une date de sortie. En plus, il ne vient pas de n'importe quel studio.

Des jeux d'horreur, il en existe plein dans la scène indépendante. Malheureusement, ce ne sont pas tous des pépites inoubliables. Parfois, on a simplement affaire à une expérience bourrée de sursauts, bref, ce n'est pas le rêve. D'une manière générale, il est difficile de trouver de débusquer des perles rares dans ce genre. Ceci dit, il y a une certaine production qui attire l'œil des aficionados d'épouvante depuis un bon bout de temps : Still Wakes the Deep. Et ça y est, on a obtenu une date de sortie. C'est pour bientôt.

Cette aventure placée sous le signe de la peur nous vient des fours du studio The Chinese Room. Le nom ne vous dit peut-être rien, mais ce n'est sûrement pas le cas de ses créations. On lui doit, par exemple, Amnesia : A Machine for Pigs, Dear Esther ou encore Everybody's Gone to the Rapture. Comme vous pouvez le constater, on a affaire à un véritable spécialiste des expériences en vue à la première personne. Et dans quelques mois, on va pouvoir faire Still Wakes the Deep. Le 18 juin 2024 pour être plus précis.

Jusqu'ici, on ignorait la date de sortie. Elle a été révélée lors du Future Games Show, et on est enchanté de savoir que c'est pour cette année. On pouvait s'en douter, mais on préfère avoir une confirmation officielle. Pour rappel, Still Wakes the Deep arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. La cerise sur le gâteau ? Une disponibilité day one sur le Xbox Game Pass. On peut dire qu'on est gâté. En prime, on a même une nouvelle bande-annonce nous permettant d'avoir un autre aperçu de la plateforme pétrolière sur laquelle on sera enfermé. Et ça donne des frissons.

Du coup, qu'est-ce qui nous attend en juin exactement ? Une expérience horrifique dont le cadre est posé dans les années 70, au large de l'Ecosse. On incarne un travailleur sur une plateforme pétrolière qui, disons-le, n'a pas beaucoup de chance. Il est concrètement bloqué sur place à cause d'une vilaine tempête, en pleine mer du Nord. Vous allez devoir donc retrouver le reste des membres de l'équipage, mais il y a juste un petit hic. Il y a autre chose à bord, et de toute évidence, ça vous veut du mal. Allez-vous sauter le pas et plonger en enfer ?