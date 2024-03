Ces derniers temps, Stellar Blade fait beaucoup de lui, et cette fois, c'est pour nous livrer une information de la plus haute importance. Ça concerne quelque chose qui a fait polémique.

Stellar Blade est l'une des exclusivités PS5 les plus attendues de cette année 2024. Malheureusement, elle a fait couler beaucoup d'encre, et pas toujours pour les bonnes raisons. Visiblement, quelques personnes ont un problème avec l'apparence d'Eve, l'héroïne du jeu. L'un de ses costumes est d'ailleurs au cœur d'une polémique, mais on a eu une nouvelle à ce sujet pour le moins... surprenante. Disons que la tenue en question risque de coûter cher à plus d'un joueur. Et non, on ne parle pas au niveau financier.

Stellar Blade augmente la difficulté d'une façon singulière

Vous avez peut-être loupé ça, mais une démo de Stellar Blade fut disponible pendant un temps, avant d'être retirée par Sony. De toute évidence, la firme a fait une grosse bourde, mais le mal était fait. Une partie de la communauté y a eu accès, et n'a pas hésité à partager le gameplay sur la Toile. Néanmoins, on n'a pas seulement vu Eve en action face aux nombreux ennemis du jeu. On nous a également présenté les différents costumes qu'on pourra porter, et l'un d'entre eux n'a pas tardé à diviser. « Il n'y a que ça d'intéressant ? », « Pourquoi mettre ça en avant ? », peut-on lire sur les réseaux sociaux. Mais, en vérité, il est beaucoup plus particulier qu'on pourrait ne le penser.

Il s'agit du « Skin Suit » que vous pouvez voir dans le tweet ci-dessous. On pourrait traduire ça littéralement en « Costume Peau ». Le nom parle de lui-même, Eve n'a quasiment aucune armure sur elle. Voici la description qu'on peut trouver : « ce sont des tenues fabriquées par Mother Sphere. Elle couvre le corps du membre de l’escouade Airborne et se déploie toute seule, ou elle s'étend et se contracte selon la situation. En d’autres termes, c’est comme une peau vivante ». Ceci dit, elle a une fonction bien spéciale : elle augmente la difficulté de Stellar Blade.

En effet, porter cette tenue va avoir un coût. Pour cause, lorsqu'elle la porte, Eve n'a plus la possibilité d'activer son bouclier, chose qu'elle peut faire avec tous les autres costumes. Elle est donc plus vulnérable aux attaques, et ça va rendre la tâche plus compliquée pour nous. On se doute que ça ne va pas calmer tout le monde à cause de la nature de cet accoutrement (qui est d'ailleurs estampillé NSFW ou Not Safe For Work). Cela étant, ça reste une idée assez intéressante pour « justifier » la présence de l'habit.