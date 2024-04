Attendu le 26 avril en exclusivité sur PS5, Stellar Blade a déjà un petit frère dans les cartons chez le studio sud-coréen Shift Up. Celui-ci recrute activement pour un autre Action-RPG AAA futuriste. Ça ne s'invente pas.

Parmi les grosses sorties jeux vidéo du mois d'avril, Stellar Blade figure clairement parmi nos plus grandes attentes. Pas encore sortie, l'exclusivité PS5 a déjà un successeur en route chez Shift Up. Au vu du descriptif des offres d'emploi à son sujet, on pourrait à s'y méprendre penser qu'il s'agira d'un deuxième opus. Mais quelques éléments laissent cependant planer le doute.

Pas encore dégainé, Stellar Blade écope déjà d'une suite ?

Les choses se sont clairement accélérées ces derniers temps pour Stellar Blade. Pendant des années un secret jalousement gardé de la PS5, la communication autour du jeu est passée à la vitesse supérieure en 2024. Le premier State of Play de l'année nous a enfin permis d'en apprendre plus sur son univers, puis une démo a été déployée le 29 mars. Ne reste plus maintenant qu'à attendre le 26 avril pour voir si nos premières bonnes impressions se confirment sur le jeu complet.

Pour Shift Up, le studio coréen derrière Stellar Blade, il est toutefois déjà visiblement temps de tourner son regard vers l'avenir. Celui-ci a ainsi fraîchement publié diverses offres d'emploi sur son site officiel (évidemment en Hangul). Leur prochain jeu serait un Action-RPG AAA où nous affronterons diverses créatures et monstres dans un environnement urbain de science-fiction. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ?

Le jeu des différences

En lisant plus avant les offres d'emploi pour le jeu qui suivra Stellar Blade, nous pouvons toutefois noter quelques menues différences. Tout d'abord, il est question d'un jeu multi-plateformes. Il ne s'agirait donc pas d'une exclusivité PS5, puisqu'elle viserait également PC, Xbox Series et même mobile. Cette nouvelle production serait par ailleurs développée sous l'Unreal Engine 5.

Il est donc encore trop tôt pour savoir exactement s'il s'agira de Stellar Blade 2 ou d'une toute nouvelle licence. Il serait toutefois étrange que, si suite il y a lieu, celle-ci soit multi-plateformes. PlayStation n'est pas vraiment connue pour partager ses jouets. En attendant d'en savoir plus, nous guettons bien sûr avec une certaine fébrilité le 26 avril pour retrouver EVE et voir où cette aventure prometteuse va bien nous mener.