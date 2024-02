Stellar Blade, c'est l'une des futures sorties de 2024 qui se fait attendre au tournant par pas mal de monde. Elle s'est même montrée à nouveau au dernier State of Play. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle nous en a mis plein la vue. On a donc hâte de pouvoir tester cette nouvelle production qui nous vient des fours de Shift Up. D'autant plus que ça promet de nous livrer une aventure bien longue, comme on l'a appris dans une récente interview.

Stellar Blade va nous livrer une longue aventure

Lors de l'événement organisé par PlayStation, Stellar Blade a fait une apparition marquée. On a notamment pu découvrir ses zones semi-ouvertes, qu'on a hâte de pouvoir explorer à notre guise. Mais surtout, ça soulève une question assez importante : combien de temps ça va durer ? Eh bien, sachez qu'on a aujourd'hui la réponse. C'est Kim Hyeong-tae, le réalisateur du jeu, qui est venu nous l'apporter au cours d'un entretien avec RULIWEB. Et visiblement, on va en avoir pour notre argent.

Il nous révèle ainsi qu'il faudra compter environ 25h pour venir à bout de Stellar Blade. Entre 30 et 50 si vous cherchez à obtenir le 100%. C'est plutôt coriace, et on comprend pourquoi ça a pris autant de temps au studio pour le mettre sur pied. D'ailleurs, notre homme a précisé que le report du jeu était justement dû à cette volonté de peaufiner l'expérience. « Ce n’est pas la faute à des problèmes qui ont été découverts pendant le processus d’inspection, car la sortie a été un peu retardée en raison du processus de peaufinage. Le temps de jeu devrait être d’environ 25 heures pour l’histoire principale ».

Pour rappel, Stellar Blade sortira le 26 avril prochain, et exclusivement sur PS5. Vous pourrez rejoindre Eve dans son combat contre les Naytibas, des monstres spéciaux qui répondent à « la volonté d'une entité puissante composée d'un Alpha et d'un Ancien ». Encore une fois, vous pouvez savourer ci-dessous le dernier trailer en date pour avoir une idée de ce qui vous attend. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que les précommandes sont ouvertes depuis le 7 février, c'est-à-dire aujourd'hui. Une édition Deluxe est également disponible à la vente.