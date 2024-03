La sortie de Stellar Blade s'approche à grands pas, et si vous décidez de passer à la caisse via une précommande, vous allez avoir droit à une belle surprise.

Les joueurs PS5 ont normalement le regard tourné vers deux exclusivités : Rise of the Ronin et Stellar Blade. Cette dernière, qui s'annonce comme un croisement entre Nier et Devil May Cry, débarque le 26 avril prochain. Et on peut dire qu'elle est attendue de pied ferme. La nervosité des combats est clairement l'un des plus gros arguments du titre, à l'instar de son univers qui promet de nous en mettre plein la vue. Si vous êtes intéressé, sachez que les précommandes ne devraient pas tarder à ouvrir. La bonne nouvelle, c'est qu'elles contiennent un beau cadeau qui va sûrement vous plaire.

La précommande de Stellar Blade vaut le détour

On a découvert le contenu des précommandes pour la simple et bonne raison qu'elles sont ouvertes en Corée du Sud. Au passage, ça veut sûrement vouloir dire que ça ne va pas tarder à être notre tour. Quoi qu'il en soit, on a pu observer un objet bien précis qui est inclus dedans, en plus de Stellar Blade. Pour être plus précis, les joueurs coréens ont actuellement le choix entre deux articles : un vinyle de l'OST ou une clé USB customisée. On vous laisse deviner lequel des deux sera le plus sélectionné. Personnellement, on a déjà notre réponse.

Un petit rappel s'impose tout de même. Eh oui, malheureusement, ça ne signifie pas qu'on aura droit au même traitement. Pour le moment, on sait que la Corée du Sud a accès au vinyle ou à la clé USB spéciale, mais c'est tout. Nos précommandes de Stellar Blade comprendront peut-être autre chose. C'est une possibilité à ne pas écarter. Dans le doute, on vous conseille de ne pas vous emballer trop vite. Néanmoins, force est de constater que c'est une excellente idée, et que ça va sûrement en inciter plus d'un à faire chauffer la carte bleue.

En l'occurrence, le vinyle va clairement valoir le détour. Souvenez-vous, le réalisateur de Stellar Blade, Hyung-Tae Kim, avait expliqué qu'il y aurait plus de 100 compositions à savourer dans l'aventure. La cerise sur le gâteau, c'est qu'un peu moins de la moitié d'entre elles sont signées par Keiichi Okabe, qui a déjà planché sur la franchise Nier. On ne parle pas de n'importe qui, et ça nous donne une première idée de la qualité des musiques. Espérons maintenant que Sony nous laisse profiter de cette petite surprise dans les précommandes. On en saura plus dans les semaines à venir.