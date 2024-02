Stellar Blade, une exclu PS5 à venir en 2024, est actuellement au cœur d'une polémique et le studio a donc décidé d'y répondre. Le problème, c'est que ça n'a pas arrangé les choses.

Est-ce que vous connaissez Stellar Blade ? Si vous avez un peu suivi l'actualité autour des futures exclusivités PS5, alors votre réponse devrait être oui. Le jeu a fait une nouvelle apparition marquée au dernier State of Play, révélant au passage sa date de sortie. Néanmoins, il n'a pas fait que des heureux pour une raison bien précise. Une polémique a éclaté, et Shift Up a donc pris la parole pour clarifier la situation. Mais ça n'a visiblement pas convaincu tout le monde.

Stellar Blade fait polémique, voici la réponse du studio

Alors, est-ce que vous avez deviné de quoi il s'agissait ? Il s'agit bien sûr de l'héroïne de Stellar Blade, Eve. Pour information, son corps est basé sur celui de Shin Jae-eun, une actrice et mannequin coréenne dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Quoi qu'il en soit, c'est bien l'apparence du personnage principal qui est au cœur de toutes les discussions. Elle est jugée comme étant trop sensuel, à tel point que c'est presque caricatural ou du moins, loin de la réalité. Certains joueurs ont donc exprimé leur mécontentement, et on a maintenant une réponse de la firme.

Pour être plus précis, c'est Hyung-Tae Kim, le PDG de Shift Up, qui s'est entretenu avec GamesRadar à ce sujet. Déjà, pour lui, la forme d'Eve lorsqu'on la voit de dos est due au fait qu'on ne la voit quasiment jamais de face. Le design de cette partie, qui est au centre de la polémique, a donc été une priorité. Il continue en expliquant qu'on a affaire à un divertissement « destiné aux adultes ». Par conséquent, obtenir un tel résultat n'est pas anormal. Autant dire que les joueurs ont eu un peu de mal avec ses propos, qui n'excuseraient pas le look de l'héroïne.