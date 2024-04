L'exclusivité PS5 Stellar Blade, qui s'inspire de NieR Automata et Bayonetta, promet déjà des contenus gratuits, dont un très attendu et populaire auprès des joueuses et joueurs.

Stellar Blade est l'une des grosses sorties jeux vidéo d'avril 2024 et sera disponible en exclu sur PS5 à partir du 26 avril prochain. Et d'après mon cher collègue à l'avatar de panda qui tire la langue, c'est ultra prometteur. Selon ses mots, le titre semble d'ailleurs « bien parti pour s’imposer comme un jeu d’action ultra nerveux et visuellement impressionnant ». Un hybride entre les productions Platinum Games et FromSoftware incontournable ? On verra avec notre test de la version finale. De votre côté, n'oubliez pas qu'il y a une démo sur le PlayStation Store et d'autres cadeaux sont en approche.

Des contenus gratuits de Stellar Blade annoncés

En amont du lancement de Stellar Blade, Kim Hyung-tae, le réalisateur et directeur du studio Shift Up, se prête au jeu des interviews. C'est par ce biais qu'on a appris qu'il ne ferme pas la porte à une suite. Et d'ailleurs, d'après une offre d'emploi, celle-ci serait peut-être déjà dans les cartons. Mais pour l'heure, le créateur s'est confié sur la sortie et a tenu à mettre les choses au clair. Il n'y aura pas de microtransactions... excepté éventuellement pour des costumes en collaboration avec d'autres licences.

« Nous tenions à préciser que Stellar Blade n'engendrera aucune frais supplémentaire pour les joueurs dont ils n'ont pas connaissance, en plus de ce qu'ils ont payé pour le jeu ». Il existe une édition classique physique et numérique à 79,99€, et une version spéciale dématérialisé à 89,99€. « La seule exception étant que si nous créons des costumes en utilisant une licence d'une autre société, nous pourrions les commercialiser contre une rémunération » ajoute t-il.

Des costumes gratuits pour Stellar Blade devraient apparaître après le lancement, et plus tard, peut-être qu'il y en aura certains qui seront payants. Mais Kim Hyung-tae annonce aussi un New Game Plus qui, comme très souvent, ne sera pas inclus à la sortie du jeu. Il faudra attendre son arrivée à une date inconnue via une mise à jour totalement gratuite. « Par ailleurs, il n'y a pas de NG+ dans la version de lancement. Attendez-vous à ce qu'il arrive très bientôt via une mise à jour » a t-il conclu (via Genki_JPN).