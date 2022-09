Project EVE n'est plus, bienvenue à Stellar Blade, le jeu d'action du studio chinois Shift Up Corp. Un nouveau beat them all qui rappelle les plus grosses productions du genre telles que Bayonetta, Devil May Cry ou même NieR Automata.

Stellar Blade, une nouvelle exclu console PS5

Pour sa réapparition au State of Play, Project EVE a donc mis au rebus son précédent nom de code pour Stellar Blade, son titre définitif. Kim Hyung Tae, directeur du studio de développement, nous a éclairé sur ce changement. « Le titre est une combinaison de Stellar, qui signifie étoiles en latin, et Blade (Lame), qui définit l’existence d’Eve. La pointe de cette lame vous mènera où bon vous semble : vous maîtrisez votre destin ».

Eve mènera une quête pour sauver la Terre bien mal en point. Le trailer pose le contexte : Xion appelée aussi la Cité des Abandonnées, une ville bâtie sous des terres désolées, accueillait à son apogée plus de 100 000 habitants. Mais en raison de la raréfaction de l'énergie, les gens ont été plongés dans un profond sommeil. Et pour éviter que le monde ne soit plongé dans les ténèbres éternelles, Eve va devoir réagir.

Eve et ses camarades atterrissent en surface pour reprendre le contrôle sur une Terre éteinte quand ils rencontrent un survivant, Adam. Eve suit alors Adam jusqu’à la dernière ville survivante, Xion, où elle rencontre l’ancien du village Orcal qui lui raconte de nombreuses histoires. Afin de remplir sa mission pour sauver la Terre, Eve développe des relations proches avec les membres clés de Xion et contribue à reconstruire la ville. Pendant sa mission pour sauver la Terre des NA:tives, Eve doit également aider les citoyens de Xion. C’est vous qui décidez si vous souhaitez aider les survivants ou non : la décision vous revient.

De l'action et des gros boss

Même si le jeu a l'air ô combien classique, les extraits paraissent efficaces avec de belles animations durant les combats. En contrant ou en esquivant les attaques des NA:tives, les ennemis, on devrait pouvoir créer des combos dévastateurs et profiter de compétences qui assureront le spectacle. La difficulté devrait également être au rendez-vous lors des affrontements de boss selon Kim Hyung Tae. « Accrochez-vous… La puissance des boss est à un niveau totalement supérieur à celui des NA:tives classiques, vous offrant des combats stratégiques qui représentent un défi ».

Stellar Blade sortira en exclusivité (console) sur PS5 en 2023.