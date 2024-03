On a encore eu du nouveau au sujet de Stellar Blade, la future exclu PS5 de Shift Up. Préparez-vous, car on a beaucoup d'informations à relever, et ça donne l'eau à la bouche.

Le mois prochain, les détenteurs de la PS5 vont pouvoir accueillir Stellar Blade. Il s'agit d'un nouveau qui, depuis son annonce, a fait beaucoup de bruit. Pas forcément toujours pour les bonnes raisons, mais là n'est pas la question. D'une manière générale, il est attendu de pied ferme par les joueurs, en particulier à cause de ses combats qui ont l'air d'une nervosité généreuse. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur le titre, ça tombe, car on vient d'obtenir des informations supplémentaires plutôt croustillantes.

Stellar Blade se dévoile davantage

On peut remercier le média Game Informer qui s'est chargé de faire un joli article sur Stellar Blade après avoir eu un entretien avec Hyung-Tae Kim et Dong-Gi Lee, le réalisateur et le producteur du jeu. Donc forcément, il ne s'est pas contenté d'analyser ce qu'on avait déjà vu dans les différents trailers. Il nous a également rapporté des choses qu'on ignorait sur l'exclusivité. A commencer par les costumes pour l'héroïne. On nous explique qu'il y en aura environ 30 à porter. Ils pourront être débusqués au cours de l'aventure ou distribués via des récompenses. Il sera même possible d'en fabriquer certains. Il est tout de même important de préciser que l'intérêt est purement esthétique. Ils n'auront pas d'influence sur les statistiques du personnage.

Ensuite, on apprend que le développement de Stellar Blade a démarré en 2018, et que la plus grosse inspiration du studio, c'était Nier : Automata. Bon, ça, pour le coup, on l'avait compris avec son univers et la démonstration de puissance d'Eve, la protagoniste. D'ailleurs, les combats en mettront visiblement plein les yeux, tout en maintenant une tension constante. On pourra parer, esquiver et utiliser tout un tas de combos dévastateurs. On a pu en avoir un aperçu il y a quelques jours, et c'était assez impressionnant.

Quant à l'histoire, on nous informe qu'Eve est humaine et qu'elle est vue comme un « ange qui est descendu de l'espace lointain avec une épée ». Ce qui est intéressant, c'est que la Stellar Blade (oui) sera la seule grosse arme dont elle disposera. On pourra évidemment l'améliorer, comme sa vitesse, par exemple. De son côté, le joueur aura l'opportunité de prendre des décisions tout au long de l'histoire, mais de ce qu'on a cru comprendre, ça n'aura pas un impact massif, puisqu'on nous parle d'une liberté relativement réduite à ce niveau-là.