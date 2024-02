A force, vous devez commencer à connaître Stellar Blade sur le bout des doigts. Il s'agit d'une exclusivité PS5 qui doit arriver le 26 avril 2024. Depuis son annonce, et notamment son dernier trailer, elle a été au cœur d'un certain nombre de polémiques. Malgré ça, les joueurs ont toujours hâte de mettre les mains dessus, en particulier à cause de son aspect ô combien nerveux et de son univers plutôt intéressant (à première vue). Cette fois, on est venu vous en parler suite à une déclaration d'une des têtes pensantes derrière le titre qui devrait en soulager plus d'un.

Stellar Blade va vous en mettre plein les yeux

La PS5 propose à ses utilisateurs de régler l'expérience de jeu selon leurs préférences, entre autres. Ils peuvent notamment choisir de privilégier les graphismes ou les performances. Tout ça, c'est disponible dans les options, mais selon les titres, ce n'est pas forcément complet. Ou du moins, il n'y a pas nécessairement ce qu'on recherche. D'une manière générale, on trouve deux variations propres à la plupart des gros jeux de la machine next-gen. Mais qu'en est-il de Stellar Blade à ce niveau-là ? Eh bien, il va remplir son rôle à merveille.

C'est le directeur technique Dong-Gi Lee de Shift Up qui est venu répondre à cette question dans une interview. Il a détaillé les trois modes qu'on va avoir à notre disposition. Le premier, c'est le mode Performance qui devrait faire tourner le jeu en 60 FPS, sans interruption brutale. Il y a également un mode Résolution, qui réduit le framerate pour donner l'avantage à la 4K. Le dernier, le mode Balanced (ou Equilibré), est censé trouver un juste milieu entre les deux autres qu'on a cité. Comme vous pouvez le constater, on est en terrain connu, mais ça fait toujours plaisir de savoir ce qui nous attend en amont de la sortie.