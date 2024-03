En plus du premier State of Play de l'année, le gameplay de Stellar Blade a été remis en avant via divers extraits partagés sur les réseaux sociaux. Et autant dire que le studio sud-coréen Shift Up a réalisé un travail qui nous met l'eau à la bouche ! Les fans de Devil May Cry ou encore de NieR Automata risquent en tout cas d'apprécier.

Le gameplay très acrobatique de Stellar Blade s'exhibe davantage

Cela va faire maintenant cinq ans que l'exclusivité PS5 Stellar Blade nous a été présentée pour la toute première fois. Alors baptisé Project EVE, le titre avait intrigué par son protagoniste féminin extrêmement agile dans un univers ultra futuriste. Sur X (anciennement Twitter), l'utilisateur Okami13 a partagé de nouveaux extraits mettant en avant un système de combat qui s'annonce aussi spectaculaire que technique.

Celui-ci devrait en effet faire la part belle aux combos complexes à réaliser, pour un résultat ô combien satisfaisant manette en main et à l'écran. On peut dire qu'Eve est une véritable danseuse de la mort. Elle propose en ce sens un superbe ballet de lames et d'attaques aussi acrobatiques les unes que les autres. Le corps-à-corps n'est toutefois pas la seule corde à son arc, puisqu'elle dispose également d'attaques à distance. Les fans de combats longue portée seront servis, avec des armes allant du pistolet au canon laser qui va nous brûler la rétine.

Comme un air de Devil May Cry/NieR Automata pour le gameplay de Stellar Blade ?

Nous vous parlions du premier State of Play de l'année 2024 et celui-ci nous en a enfin dit plus sur l'univers de Stellar Blade. Un univers qui rappelait à s'y méprendre celui de NieR Automata. Forcée de fuir la Terre, l'Humanité compte sur quelques combattants d'élite pour y bouter une menace extraterrestre. Le lien de parenté avec ce chef d'œuvre de Square Enix et Platinum Games ne s'arrête visiblement pas là. L'agilité et la puissance d'Eve nous rappellent aussi très fortement celles de 2B. On trouve même une certaine inspiration du côté de Bayonetta ou encore Dante de Devil May Cry.

Tout cela pour dire que le gameplay de l'exclusivité PS5 Stellar Blade semble avoir fait l'objet d'une grande attention de la part du studio coréen Shift Up (c'est pareil pour Eve d'ailleurs, le personnage principal, mais c'est là une autre histoire...). Les derniers extraits de gameplay ne nous évoquent qu'une chose : le jeu promet d'être dantesque !