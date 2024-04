C’est LA prochaine grosse exclusivité PS5 à venir, Stellar Blade est sur toutes les lèvres et ça arrive bientôt. Tout le monde pourra retrouver la belle Eve dès le 26 avril prochain exclusivement sur la dernière console de Sony, du moins pour le moment.

Le beat’em all du studio coréen Shift Up est sous les feux des projecteurs depuis un moment, notamment grâce à sa protagoniste à la plastique plus que parfaite, presque trop, comme nous l'avions relevé lors de notre première prise en main du jeu. Stellar Blade fait beaucoup couler d’encre et ça lui a plutôt réussi puisque le jeu fait déjà mieux qu’une autre exclu PS5 de ce début d’année, FF7 Rebirth.

Stellar Blade écrase FF7 Rebirth avant sa sortie

Oui, FF7 Rebirth a beau être un jeu assez exceptionnel dans son genre, il pourrait bien avoir du souci à se faire. Stellar Blade lui colle au train et pourrait bien surpasser la grosse exclu PS5 de Square Enix si l’on en croit les derniers chiffres concernant sa démo.

Le jeu d’action est en effet jouable gratuitement sur PS5 via une courte démo qui retrace le début du jeu et un affrontement de boss supplémentaire. Quelques minutes de jeu parfaites pour se faire la main et appréhender le gameplay dynamique du titre.

Et il faut croire que Stellar Blade attire les foules et les curieux, et il est évident que les dernières histoires autour du jeu y sont pour quelque chose. En tout cas, ça a fonctionné puisque plus de 690 000 joueurs l’ont testé d’après Ampère Analytics, expert dans le domaine. Un très joli score qui s’avère aussi être près du double de celui de FF7 Rebirth dont la démo n’a attiré “que” 380 000 joueurs, là où l’on aurait pu s'attendre à beaucoup plus pour le coup.

En mettant en relation le nombre d’utilisateurs de la démo et le nombre de ventes au lancement de FF7 Rebirth et en extrapolant la formule à Stellar Blade, il se pourrait donc que ce dernier explose littéralement tous les records à sa sortie, bien loin devant FF7 Rebirth mais aussi Rise of the Ronin, l’une des autres exclu PS5 sortie il y a peu.

Il est encore trop tôt pour le dire, mais la sortie de Stellar Blade devrait être surveillée de très près. Le jeu pourrait bien créer la surprise à son lancement. En espérant que la plastique de l'héroïne ne soit pas son seul argument de vente, mais d’après les premiers retours et notre propre première prise en main sur la démo, le jeu semble avoir de la ressource.

Et vous, avez-vous testé la démo de votre côté ?