Mieux vaut tard que jamais comme on dit : Stellar Blade a officiellement obtenu le fameux statut Gold. Cela signifie que le jeu est en principe fin prêt pour sa sortie très prochaine sur PS5, avec normalement un minimum de bugs. Nous ne sommes toutefois pas à l'abri d'un désormais traditionnel « Patch Day One ».

Stellar Blade est désormais Goldé

En gestation depuis cinq chez le studio sud-coréen Shift Up, Stellar Blade est enfin arrivé à maturité. Longtemps resté un secret bien gardé de PlayStation, le jeu a fortement accéléré sa communication en ce début d'année. Nous avons en effet eu droit coup sur coup à une présentation en bonne et due forme lors du premier PlayStation Showcase de 2024, puis à une démo jouable.

Un peu plus de deux semaines avant sa sortie officielle sur PS5, Stellar Blade peut enfin se targuer d'obtenir le fameux statut Gold. Cela lui assure normalement une version 1.0 suffisamment stable pour être imprimée sur les disques Blu-Ray et le lancement de sa production en version physique. Shift Up a officiellement partagé la bonne nouvelle sur le compte X.com (anciennement Twitter) officiel du jeu. Le studio coréen devrait maintenant travailler sur un patch Day One, en amont de sa sortie.

Déjà de la suite dans les idées ?

Le travail ne va toutefois pas s'arrêter là pour Stellar Blade. Après la sortie, des mises à jour et autres DLC (gratuits comme payants) sont d'ores et déjà prévus. Parmi les contenus gratuits à venir, nous avons notamment la fonctionnalité New Game+. Des extensions à l'aventure principale d'EVE ne sont également pas exclues.

Shift Up a même déjà des plans allant au-delà de Stellar Blade. Le studio coréen recrute en effet déjà pour un futur jeu. Sur le papier, celui-ci ressemble à s'y méprendre à une suite, mais ne serait toutefois pas exclusive à la PS5. Quoi qu'il en soit, nous devrions déjà avoir de quoi nous occuper avec le titre à venir le 26 avril, au vu d'une durée de vie a priori conséquente.