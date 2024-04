La sortie de Stellar Blade est maintenant imminente. À deux semaines du lancement, le réalisateur de l'exclusivité PS5 tant attendue répond aux questions de Ruliweb. C'est l'occasion, pour Kim Hyung-tae, de se prononcer davantage sur la durée de ce beat'em all futuriste, un brin souls-like.

Stellar Blade va vous tenir en haleine un bon moment !

Si on en croit les déclarations du développeur, il faudrait « environ 25 heures » pour terminer l'histoire principale de Stellar Blade, mais ce n'est pas tout. À cela s'ajoute la possibilité d'explorer l'univers pour récolter toutes sortes d'items à collectionner. Ainsi, la durée de vie du jeu s'étendra entre « 30 et 50 heures » pour les complétionnistes.

En somme, on est sur une approximation qui se rapproche des canons du genre dont il s'inspire, c'est certainement dû à son côté souls-like. Par exemple, il faut à peu près autant de temps pour terminer un classique comme Demon's Souls ou un nouveau représentant tel que Lies of P.

Cela dit, le créateur le rappelle bien : « ce n'est pas un jeu facile ». Le public néophyte risque d'y passer plus de temps que les aficionados du genre. Néanmoins, des options permettront d'ajuster quelque peu le challenge.

Aussi, les affrontements avec des créatures aussi étranges que coriaces ne constitueront pas le seul intérêt de Stellar Blade. De fait, le studio Shift Up a pensé le titre comme un jeu d'action-aventure. En ce sens, le scénario invitera les joueurs à explorer l'univers, notamment dans des zones semi-ouvertes.

Qui plus est, bien que Stellar Blade ne propose pas de new game + à son lancement, l'homme évoque la possibilité de voir du nouveau contenu y être intégré progressivement. Le plan du studio serait de « continuer à mettre à jour le jeu et à le faire évoluer » par la suite, une excellente chose.

Néanmoins, le développement du jeu sur la durée dépendra surtout de sa réception. Si le public est au rendez-vous, nul doute que Shift Up entretiendra son nouveau bébé. D'ailleurs, l’effervescence autour de l'exclusivité pourrait bien avoir déjà donné des ailes au studio pour penser à une suite.

Dans l'immédiat, vous pouvez vous faire une première idée de Stellar Blade avant sa sortie, le 26 avril prochain. En effet, une démo gratuite vous attend d'ores-et-déjà sur PS5.