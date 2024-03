En amont de la sortie de Stellar Blade prévue le mois prochain, une boulette a été opérée sur le PlayStation Store américain. Il n'en a pas fallu plus pour les joueurs les plus curieux.

Pendant quelques minutes, une démo de Stellar Blade a fait son apparition sur PS5. Une énorme erreur qui a rapidement été corrigée, mais le mal était malheureusement déjà fait. Retour sur l'affaire en compagnie d'Eve.

Stellar Blade exhibé un mois trop tôt

Présentée pour la première fois il y a cinq ans de cela, l'exclusivité PS5 Stellar Blade s'est longtemps laissée désirer. Tout vient à point à qui sait attendre, le titre du studio coréen Shift Up devant être déployé le 26 avril prochain. Malheureusement pour Eve et ses créateurs, une terrible erreur a été opérée sur le PlayStation Store américain. Une démo du jeu y a fait une apparition pour le moins imprévue. L'alerte a d'abord été donnée sur les forums ResetEra. Dès lors, de nombreux joueurs se sont empressés de la télécharger.

D'un poids de 16 Go, la démo sortie bien trop hâtivement a été tout aussi rapidement supprimée. Malheureusement, elle avait déjà trouvé sa place sur la PS5 de quelques joueurs réactifs. Leur accès a ensuite été irrémédiablement révoqué. Mais l'un d'entre eux a tout de même eu le temps de partager une longue vidéo en présentant le contenu. Celle-ci permet de découvrir le début du jeu, avec les cinématiques d'introduction et les tutoriels nous permettant de nous familiariser avec Eve.

Les prouesses acrobatiques d'Eve n'ont pas encore suffi à conquérir le cœur de la communauté. © Shift Up

Un mal pour un bien ?

Si l'effet de surprise en a pris un coup après le leak de cette démo, la situation n'est peut-être pas aussi dramatique que cela. Stellar Blade s'étant pendant longtemps montré discret, beaucoup de joueurs ne savent toujours pas quoi en penser. Au-delà de Eve, le personnage que nous incarnons, beaucoup d'inconnus demeurent. C'est notamment le cas du gameplay, qu'on ne sait pas encore bien placer entre un jeu dans la veine d'un Devil May Cry ou d'un Souls-like.

Ce leak malencontreux est ainsi l'occasion pour les plus dubitatifs de se faire une véritable opinion sur le titre de Shift Up. Stellar Blade est en tout cas attendu le 26 avril prochain, exclusivement sur PS5. Gageons que la démo sortie bien trop tôt refera surface entre-temps. Celles et ceux qui ont envie de voir ce que vaut le jeu manette en main pourront ainsi voir s'il mérite d'intégrer ou non leur ludothèque.