Le mois prochain, on va pouvoir mettre les mains sur Stellar Blade, une nouvelle exclusivité PS5. On le sait, elle a fait jaser dans les chaumières pour les bonnes et mauvaises raisons. En tout cas, ça n'enlève rien au fait qu'elle est attendue au tournant par les férus de combats nerveux dans un univers de science-fiction. Mais vous avez peut-être envie d'en avoir un avant-goût avant le jour J, histoire de prendre la température. Le studio l'a bien compris, et en conséquence, une démo va être déployée.

Une démo de Stellar Blade sera bientôt disponible

Normalement, c'est le moment où vous dites : « on est censé être surpris ? ». Eh oui, on a déjà eu affaire à une démo pour Stellar Blade, mais celle-ci fut retirée par Sony. Le constructeur japonais avait clairement fait une erreur, qu'il a tenté de corriger le plus vite possible. Ceci dit, le mal était fait, et bon nombre de joueurs y ont eu accès. Suite à ça, du gameplay a fuité sur la Toile, bref, ça n'a pas dû être drôle pour Shift Up. Quoi qu'il en soit, ça montrait qu'une démo était bel et bien en approche. Et maintenant, on a droit à une confirmation officielle, avec une date de sortie.

La démo de Stellar Blade sera donc accessible le 29 mars 2024 à 15h00, soit dans quelques jours. C'est une excellente nouvelle, et on a même eu des détails supplémentaires sur son contenu. Elle nous laissera découvrir une portion de la première section du jeu. C'est le réalisateur Kim Hyung Tae en personne qui l'a déclaré via le PlayStation Blog : « La démo prend place dès le début du jeu lorsque Eve, un membre de la 7ème escouade Airborne, est envoyée sur Terre dans le but de reprendre la planète des griffes des Naytiba, jusqu’au premier combat de boss ».

Pour information, le 26 avril 2024, c'est-à-dire le jour où Stellar Blade sortira, vous aurez la possibilité de transférer les données de sauvegarde de votre démo dans votre copie du titre. Si vous arrivez à la terminer, ça vous fera reprendre juste avant le dernier boss de cette dernière. C'est toujours intéressant de garder ça en tête, puisqu'on n'aura pas forcément envie de se refaire le début du jeu après avoir bouclé l'essai gratuit. Une chose est sûre, de nombreuses personnes vont se jeter dessus, et c'est bien normal.