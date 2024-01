Stellar Blade s'est montré et nous en a mis littéralement plein la vue en plus de nous faire une grosse annonce.

C’est certainement l’un des OVNI les plus attendus de l’année, Stellar Blade s’est montré lors du State of Play de cette fin janvier. Le jeu coréen, développé par le studio Shift Up, nous a offert une session de gameplay histoire de faire monter la sauce, et il faut dire qu’il sait y faire avec la mise en scène.

Future exclusivité PS5 explosive, Stellar Blade nous a une nouvelle fois montré que son héroïne rigole zéro. Sorte de Bayonetta du futur, et sans pouvoir magique, la protagoniste, Eve, affrontera des entités surpuissantes ayant pris d’assaut la terre. Les NA:tive, de leur petit nom, devraient nous donner du fil à retordre, mais c’est sans compter sur les capacités de notre guerrière. Le jeu est pensé pour être une aventure entièrement solo et aucune fonctionnalité multijoueur ne semble prévue. Le jeu vise à être extrêmement dynamique et multipliera les séquences d’action qui chercheront à en mettre plein la vue constamment.

Mais pour ce State of Play, c'est surtout l'histoire qui a été mise en avant. La planète a été infestée et notre chère Eve, épaulée par toute une équipe, fera le ménage. Mais elle ne fera pas que se battre, puisqu'une petite composante RPG lui permettra d'améliorer ses compétences, son équipement et même d'acheter des objets pour se faciliter le travail. On note également que le studio aime beaucoup son héroïne, dont le corps a été modélisé à partir du mannequin Shin Jae-eun. La belle pourra d'ailleurs changer de costume, le trailer en montre déjà un grand nombre, mais nul doute qu'ils seront encore plus nombreux. Quoi qu'il en soit, si Stellar Blade était là ce soir, c'est surtout pour nous faire une grande annonce : sa date de sortie. Le jeu est attendu le 26 avril 2024 en exclusivité sur PS5. Ça arrive donc très très vite.