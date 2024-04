Recevoir des compliments du génial Yoko Taro n'est pas quelque chose dont beaucoup peuvent se vanter. Stellar Blade fait partie des rares élus en ce sens et pourrait donc être un excellent ajout au catalogue de la PS5. C'est en tout cas ce que l'on retire d'une interview entre le père des jeux NieR et le directeur du studio coréen Shift Up auprès d'IGN Japan.

Stellar Blade : le nouveau NieR officieux ?

Au fil de la communication autour de Stellar Blade, ses points communs avec notamment le sublime NieR: Automata se sont faits de plus en plus évidents. Nous incarnons en effet une sorte d'être synthétique prenant la forme d'une jeune femme, dont l'objectif est d'affronter machines et monstres qui ont forcé l'humanité à déserter la Terre. Des similarités qui n'ont clairement pas échappé non plus à Yoko Taro, l'esprit génial derrière les jeux NieR.

Celui-ci a eu l'occasion de s'entretenir avec Hyung-Tae Kim, directeur de Stellar Blade au micro de IGN Japan. Alors que NieR: Automata reste encore aujourd'hui un titanesque monument du jeu vidéo, Yoko Taro n'a pas tari d'éloges envers le titre à venir de Shift Up. « C'est un jeu incroyable. Je dirais même qu'il est encore meilleur que NieR: Automata. Je connais monsieur Kim depuis longtemps et, même si je suis plus vieux que lui, je le considère comme mon aîné sur le plan créatif ».

Stellar Blade parviendra-t-il à asséner une claque aussi magistrale que Nier: Automata ? © Shift Up

Le titre de Shift Up peut-il détrôner un tel monument ?

Devant de tels compliments, le directeur de Stellar Blade a souhaité faire preuve de modestie. « NieR: Automata a une saveur tellement unique. Plus on en parle, plus j'ai l'impression que mon jeu ne peut pas lui arriver à la cheville ». Et à Yoko Taro de répliquer : « Je ne dirais pas ça. Je suis en fait assez jaloux de Stellar Blade. C'est un jeu avec un concept génial et des graphismes incroyables. Le produit montre à quel point monsieur Kim et son studio ont travaillé très dur ensemble. Moi qui travaille avec des studios de développement de manière externe, je ne peux pas partager ma vision et mes idées de la même manière. Je lui envie vraiment cela ».

Yoko Taro va même jusqu'à minimiser l'impact indélébile qu'a pu avoir Nier: Automata sur les personnes qui y ont joué. « L'histoire du jeu n'est qu'une simple redite d'Evangelion, il n'y a rien de bien original là-dedans ». Mais c'est sans parler de la géniale utilisation du jeu vidéo comme un média pour raconter ladite histoire, aussi belle que déchirante. Quoi qu'il en soit, des termes aussi élogieux à l'égard de Stellar Blade annoncent la couleur. Verdict le 26 avril sur PS5 pour voir si les joueurs partageront le ressenti extrêmement positif de Yoko Taro.