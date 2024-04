L'exclusivité PS5 Stellar Blade censurée au lancement dans certains pays du globe ? Non, le jeu annonce une aventure bien violente et sanglante qui ne compte pas se retenir.

Rechargez votre manette DualSense, Stellar Blade débarque ce vendredi 26 avril 2024 en exclusivité sur PS5. Un beat'em all très attendu qui, jusque-là, a fait forte impression, notamment grâce à la démo gratuite disponible sur le PlayStation Store. Cette version d'essai a permis de voir que les combats seront violents, avec des jets d'hémoglobine, et le studio Shift Up confirme que ce ce sera bien le cas à la sortie.

Aucune censure pour Stellar Blade sur PS5

En mars dernier, la communication de Stellar Blade s'est retournée contre le jeu. Une tenue qui augmente la difficulté du titre a fait débat. Avec cette combinaison « Skin Suit » de couleur chair, on a l'impression qu'Eve, l'héroïne du soft, est nue, ce qui a déplu à une partie de la communauté. De bon ou de mauvais goût, cet accoutrement permet en tout cas aux joueuses et aux joueurs les plus exigeants de se mettre un handicap. En effet, il n'y aura plus de possibilité d'activer le bouclier du personnage qui, de ce fait, sera plus vulnérable aux attaques.

Si vous avez fait la démo de Stellar Blade, vous avez peut-être constaté que les développeurs ont bien mis l'accent sur le sang, voire sur les démembrements. Une direction qui porte de temps à autre préjudice à des jeux dans certains pays du monde. Cette nouvelle PS5 subira t-elle à son tour la censure ? Non. Selon le studio coréen Shift Up, peu importe où vous achetez le jeu, ce sera la version non censurée. « Stellar Blade offre la même version non censurée dans tous les pays du monde, y compris au Japon » a déclaré le compte officiel X du titre. À vous l'hémoglobine et les bras coupés (entre autres) ! Si Shift Up le mentionne, c'est parce qu'il y a déjà eu des précédents de censure, notamment chez PlayStation. Mais là, c'est open bar.

Stellar Blade aura une durée de vie dans la moyenne haute de ce genre de production, et vous occupera environ 25 heures en ligne droite. Plus si vous visez le 100% en remplissant toutes les tâches demandées. Un futur indispensable dans la ludothèque ? Le légendaire Yoko Taro estime que Stellar Blade est meilleur que NieR Automata. Ah ! Verdict dans quelques jours.