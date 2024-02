Vous le savez peut-être déjà, mais Stellar Blade ne sera pas pour tout le monde, et on vient justement d'en avoir la preuve. Néanmoins, on n'est pas vraiment surpris.

Stellar Blade, c'est l'une des exclusivités PS5 les plus attendues de 2024. Le studio Shift Up nous promet une aventure riche en combats nerveux, dans un univers qui s'annonce intrigant. Son arrivée approche à grands pas, donc forcément, la communication autour du jeu s'accélère. A ce sujet, on a appris que le titre ne s'adressera pas à tout le monde pour une raison très simple. Vous allez vite comprendre pourquoi.

Stellar Blade, interdit aux moins de 18 ans ?

En fait, l'exclusivité a été évaluée en Corée du Sud pour son contenu. Le résultat ? Stellar Blade est interdit aux moins de 18 ans. Alors, est-ce qu'on est vraiment surpris ? Eh bien, pas vraiment. Au vu des trailers publiés à ce jour, c'était quasiment sûr que le jeu allait être estampillé « -18 ans ». Attention, ça ne veut pas dire qu'il le sera partout. En soi, il n'a pas encore été étudié par d'autres comités. Ceci dit, ça ne laisse que peu de place au doute, mais au cas où, on va éviter de trop s'avancer.

Du coup, ça ne sera pas pour tout le monde si on respecte la limite d'âge. Personne ne déroge à la règle, pas vrai ? Mais alors, pourquoi a-t-il reçu cette évaluation ? Qu'est-ce qui a fait pencher la balance de ce côté ? L'utilisateur Striking-Bison-8933 a réussi à obtenir des informations à ce sujet, avant de les transmettre sur Reddit. Visiblement, c'est dû à la présence d'une violence jugée comme étant « excessive ». Il y aurait également du « contenu sexuellement explicite ». Encore une fois, on n'est pas spécialement étonné, mais c'est toujours intéressant à savoir.

D'ailleurs, à ce propos, le PDG de Shift Up a récemment pris la parole pour répondre aux critiques vis-à-vis du corps de l'héroïne. Pour certaines personnes, ce dernier est trop sensuel, à tel point que ça s'éloigne de la réalité. La réponse de Hyung-Tae Kim est claire, c'est un divertissement « destiné aux adultes » et ce n'est donc pas anormal. De plus, le travail méticuleux sur la forme d'Eve lorsqu'on la voit de dos serait dû au fait qu'on ne la voit quasiment jamais de face. Les propos du patron n'ont pas été au goût de tous les joueurs, relançant à nouveau la polémique.