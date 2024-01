Sur Steam, on peut fréquemment trouver des jeux qui rencontrent un grand succès. Récemment, tout le monde avait à la bouche le Pokémon avec des armes, Palworld. Le jeu est d'ailleurs toujours un grand succès et se bat férocement pour la première place du podium des meilleures ventes, aux côtés d'un autre jeu. En l'occurrence, il s'agit d'Enshrouded, un nouveau titre de survie (encore) qui rencontre un grand succès mais qui est aussi accusé de copier la concurrence.

Ce nouveau jeu Steam détruit tout sur son passage

Enshrouded est un jeu de survie et de crafting à la troisième personne, situé dans le monde fantastique d'Embervale. Son élément distinctif est le Shroud, un brouillard magique abritant des ennemis redoutables, couvrant de grandes zones de la carte. Le jeu met l'accent sur le craft avec un système de construction voxel sophistiqué, permettant une grande liberté et créativité. Il comprend des quêtes et des combats avec un système de combat rappelant celui de Valheim. Malgré certaines lacunes techniques en accès anticipé, Enshrouded possède une base solide et promet d'être un titre majeur dans le genre de la survie et du crafting.

Depuis sa sortie le 24 janvier, il ne cesse de gagner en popularité et désormais, il se bat à armes égales avec Palworld. Fréquemment, il parvient à prendre la première place. Ironie de la situation, les deux jeux bénéficient d'une réduction de 10% et sont tous les deux au même prix. Le jeu reçoit des critiques très positives sur Steam. Malgré tout, il n'échappe pas à la polémique et est accusé de fortement reprendre des éléments de Valheim, entre autres. Nous vous laissons juger de la situation. Dans tous les cas, c'est une belle réussite pour le studio Keen Games, qui n'avait précédemment développé que Portal Knights. C'est donc un beau succès pour leur deuxième jeu.