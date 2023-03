Les action-RPG en monde ouvert connaissent souvent un beau succès. Lors de sa sortie en 2015, The Witcher 3 : Wild Hunt mettra tout le monde d'accord, mais, avant lui, un autre titre a marqué les esprits des fans du genre. Il s'agit de Dragon's Dogma, développé par Capcom et paru en mai 2012 sur PS3 et Xbox 360. Une nouvelle version nommée Dragon's Dogma : Dark Arisen verra le jour un an plus tard, avant une sortie sur PC en janvier 2016. Bonne nouvelle, cette dernière est actuellement en promotion.

Dragon's Dogma : Dark Arisen, un RPG mythique à prix cassé sur Steam

Que vous ayez joué ou non à Dragon's Dogma : Dark Arisen, cette offre pourrait vous séduire. Sur Steam, le prix du jeu est actuellement en baisse. Il passe de 29,99 € à 4,79 €, soit une réduction de 84 %. Vous n'êtes pas encore certain de la qualité du titre ? Les évaluations " très positives " des joueurs sur Steam pourraient finir de vous convaincre. Dragon's Dogma : Dark Arisen est reconnu pour la qualité de son système de combat, son monde ouvert particulièrement agréable à explorer et sa générosité au niveau du contenu. Une preuve que, quelle que soit la licence, le développeur japonais Capcom (Devil May Cry, Monster Hunter...) sait y faire en termes d'action et de durée de vie.

© Capcom

Vers un Dragon's Dogma 2 légendaire ?

Cette belle réduction appliquée à Dragon's Dogma : Dark Arisen n'est sûrement pas anodine. Dragon's Dogma 2, la suite directe du RPG de Capcom, fait de plus en plus parler de lui. Hideaki Itsuno, réalisateur de la série, indiquait récemment être complètement plongé dans le développement de Dragon's Dogma 2 et que celui-ci avançait très bien. Plus d'informations devraient arriver dans les prochaines semaines. Espérons que cette suite, prévue sur PS5, Xbox Series et PC, soit à la hauteur des espoirs des fans.