La rentrée sera synonyme de cadeaux pour les joueurs PC. Alors que les jeux gratuits Amazon Prime sont disponibles, tout comme ceux de l’Epic Games Store, voilà que Steam s’y met. A l’occasion d’un anniversaire bien particulier d’une franchise de 2K, la plateforme de Valve offre un jeu culte.

Mafia offert sur Steam pour ses 20 ans

La série Mafia a fêté ses 20 ans. Le 29 août 2022, la licence de 2K séduisait les joueurs avec son univers léché et son ambiance mafieuse particulièrement travaillée. Elle s’est ensuite déclinée en plusieurs opus, avec un certain Mafia 3 qui a peiné à convaincre son audience. Pour célébrer comme il se doit cette date symbolique, 2K et Steam ont décidé de faire un beau cadeau aux joueurs : offrir gratuitement le tout premier Mafia.

Les utilisateurs Steam peuvent d’ores et déjà télécharger ce jeu gratuit, mais attention ce sera éphémère. Le titre qui a marqué les débuts de la licence ne sera en effet disponible que du 1er au 5 septembre 2022. Petite nuance, il s’agit bien du jeu dans sa version d’origine et non du remake « Definitive Edition » paru en 2020. Il y a cependant un petit hic pour celles et ceux qui veulent une expérience fidèle à l’original : certaines musiques sous licences ont été retirées. Dans l'actualité, on rappelle par ailleurs que les développeurs ont confirmé travaillé sur un Mafia 4.