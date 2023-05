C’est un refrain que l’on commence à connaître par cœur. Depuis plus d’un an maintenant, Steam permet de tester gratuitement un ou plusieurs jeux le temps d’un week-end. Pendant quelques jours, les utilisateurs peuvent alors découvrir diverses productions sans aucune condition et sans concession. Après l’excellent Crusader King 3, ce sont trois jeux titres qui sont jouables ce weekend. Voici le programme.

Trois jeux jouables gratuitement sur Steam ce weekend

Jeux gratuits Epic Games Store, cadeaux GOG, titres à récupérer sans frais pour les abonnés Amazon Prime… les bons plans s’enchaînent pour les joueurs PC. Steam y va aussi de sa petite initiative avec son nouveau programme permettant de jouer gratuitement à un ou plusieurs jeux tous les weekends. En d’autres termes, tous les joueurs de la plateforme peuvent tester pendant quelques jours les productions en question avec l’ensemble des mises à jour gratuites, modes de jeu, fonctionnalités et ce sans aucune condition. Cette semaine, Steam met à l’honneur les expériences multijoueurs avec un nouveau trio. Inutile de faire durer le suspense, voici le programme :

Solasta: Crown of the Magister

On commence avec un jeu qui devrait plaire aux amateurs de jeux de rôle. Solasta Crown of the Magister et un pur JDR tactique au tour par tour, basé sur les règles du SRD 5.1 de Donjons et Dragons. Cette production signée Tactical Adventures affichait une ambition : être l’adaptation en jeu vidéo la plus fidèle des fameuses règles. Le pari est plutôt réussi, le titre cumulant presque 150 000 avis très positifs sur Steam, ce qui lui confère une note globale de 9/10. Sorts, mode coop multijoueur, jets d'initiative, attaques d’opportunités, choix et positions de personnages sont autant d’éléments qui font tout le sel de cette adaptation. Vous pouvez tester Solasta Crown of the Magister gratuitement sur Steam du 25 au 28 mai 2023.

Squad

Encore une expérience multijoueur à essayer gratuitement et elle s’adresse à ceux qui préfèrent la grosse castagne. Squad est un tactical FPS qui met l’accent sur le travail d’équipe, la communication et le réalisme. Une simulation militaire en somme où se mêlent batailles à 100 joueurs, combats avec des armes combinées, construction de bases, 10 factions et une vingtaine de cartes. Un jeu méconnu du grand public, mais qui a rencontré un franc succès auprès des amateurs du genre. Lui aussi noté 9/10 Steam par les joueurs, il cumule presque 100 000 avis très positifs. Vous pourrez comprendre l’engouement autour de Squad grâce à sa période d’essai qui se tiendra du 25 au 29 mai. Petit hic, il n’a pas été traduit en français.

Project Winter

Et un dernier jeu multi pour cette nouvelle sélection et pas n’importe lequel. Project Winter avait été une petite sensation lors de son lancement en 2019. Tromperie et survie sont les maîtres-mots dans ce titre où la communication et le travail d’équipe sont essentiels. Rassemblez des ressources, réparez des structures et bravez la nature sauvage ensemble… ou trahissez-les. Parce que dans ce groupe de 8 survivants se cachent des traîtres dont le but est de ralentir la progression de leurs camarades coûte que coûte alors qu’ils gagneront de la force à mesure que la partie avance. Project Winter est lui aussi jouable gratuitement sur Steam du 25 au 29 mai 2023.

Si vous souhaitez tester gratuitement ces trois jeux tien de plus simple. Rendez-vous sur leurs pages Steam respectives et cliquez sur l’encart vert avec la mention « Jouer au jeu » pour lancer le téléchargement. Comme d’habitude, les heureux élus sont en promo pendant la même période afin de tenter ceux qui aimeraient les conserver la période d’essai passée.