Tic, tac ! Le jeu gratuit Epic Games Store de la semaine sera bientôt indisponible. De son côté, Steam se montre beaucoup plus généreux avant le week-end étant donné que trois nouveaux jeux sont accessibles gratuitement. Vous êtes désormais normalement bien rôdés à l'exercice, mais il n'y a pas de condition pour les récupérer, si ce n'est celle d'avoir un compte et le launcher de la plateforme de Valve sur son PC.

Steam offre trois nouveaux jeux gratuits

Alors que les jeux PS Plus Extra de juillet 2024 ont leaké avec du No More Heroes 3, Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion et d'autres joyeusetés, Steam frappe fort avec trois titres disponibles gratuitement pour tout le monde. Pour cette nouvelle fournée, c'est la scène indépendante qui est encore mise à l'honneur. Après avoir offert Cakey's Bakery, la plateforme de Valve reste dans le domaine culinaire avec Pizza Hero. Un soft improbable où l'on contrôle une part de pizza pour dégommer des têtes de mort araignées, des petits fantômes, des escargots et d'autres créatures qui viendront en nombre. C'est certainement le jeu gratuit Steam le plus original de la semaine, mais vous trouverez peut-être aussi votre bonheur avec les deux autres.

Pizza Hero

Pizza Hero est un shooter roguelite, où le joueur incarne une « courageuse pizza qui doit défendre le monde contre une invasion d'ennemis », qui est semblable à Vampire Survivors. Il faut en effet survivre à des vagues inlassables d'adversaires dans des niveaux générés de manière procédurale, et en utilisant les bonus qui tombent de façon aléatoire également. Pizza Hero est gratuit sur Steam, mais pas pour toujours. Le studio a prévenu que l'offre se termine « bientôt ».

All Walls Must Fall

Le deuxième jeu gratuit Steam qui retient l'attention, c'est All Walls Must Fall. Un titre tactique où la musique synthwave a une place importante, tout comme la direction artistique et l'univers science-fiction noir. « Berlin, novembre 2089 : la guerre froide n'a jamais pris fin. Pendant 150 ans, les deux blocs se sont servis de la technologie de manipulation temporelle pour observer et contrer les mouvements du camp adverse. Ce fragile état de fait approche le point de non-retour : une explosion nucléaire non identifiée va plonger le monde dans la tourmente ». En tant qu'agent, vous êtes envoyé dans le passé pour changer le cours de l'Histoire. Le gameplay alterne entre temps réel et tours tactiques. All Walls Must Fall est à télécharger gratuitement sur Steam.

Jaded

Jaded, un plateformer action en défilement horizontal, est également offert sur Steam. Au moins jusqu'à son lancement officiel en octobre, pendant les cinq jours de sa commercialisation. Après cela, il coûtera 4,99$. Jaded bénéficie d'une direction en pixel art et vous propose d'abattre des ennemis avec style, en ralentissant le temps et en visant n'importe quelle direction pour atteindre votre cible. D'après la description, l'aventure pourra être bouclée en trois heures, si vous êtes efficaces, car l'expérience n'a pas l'air évidente. Jaded est à récupérer sur Steam sans plus attendre.