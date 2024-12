Comme presque toutes les semaines, Steam propose un ou plusieurs jeux gratuits. Que l’on puisse les ajouter définitivement à notre bibliothèque où qu’ils soient jouables gratuitement pour une durée limitée, il y a pratiquement toujours quelque chose à se mettre sous la dent. Parfois, ce sont même des nouveautés free-to-play carrément. Fin de semaine dernière, plusieurs nouveaux jeux gratuits étaient accessibles et l’offre n’est pas encore terminée, à condition de faire vite.

Notez qu’au moment de la lecture, il se peut que les offres soient désormais terminées.

Trois jeux gratuits, dont un que vous pourrez garder à vie

Pour conclure la première semaine de décembre, Steam avait visiblement décidé de faire plaisir à ses joueurs. La plateforme a proposé pas moins de trois jeux gratuits, dont un à conserver définitivement après l’avoir ajouté à sa bibliothèque. Les deux autres étaient quant à eux jouables gratuitement pour une durée limitée, mais sans aucune condition.

Deux excellents jeux jouables gratuitement, mais faut faire vite

Tout d'abord, les deux jeux gratuits pour un temps limité le sont toujours jusqu’au 9 décembre 19h pétante. Passé ce délai, il faudra passer à la caisse pour continuer à y jouer. Heureusement, non seulement les deux titres en profitent pour être en promo, mais en prime, vous conservez vos sauvegardes. Tant mieux puisque le premier n’est autre que Cities Skylines 2 et autant dire que tout retaper aurait été une vraie perte de temps. Le jeu de gestion et de construction de ville a eu des moments difficiles, mais il a su sortir un peu la tête de l’eau et s’impose toujours comme un incontournable notamment grâce à la profondeur de son gameplay et la générosité de son contenu qui compte bien évoluer à l'avenir. Le jeu est pour l’heure gratuit sur Steam à cette adresse jusqu’à 19h ce 9 décembre 2024.

Second jeu jouable gratuitement jusqu'à 19h ce soir, Synth Riders, un titre VR extrêmement bien reçu par les joueurs et les critiques. Comme Beat Saber, il s’agit d’un jeu de rythme particulièrement physique dans lequel on devra suivre des pistes et frapper des orbes en rythme. L’objectif étant bien évidemment d’enregistrer les meilleurs scores. Synth Riders compte plusieurs dizaines de musiques et des collaborations avec un grand nombre d'artistes comme The Offfspring, Gorillaz, Lindsey stirling ou encore le film Barbie. Le jeu propose en prime des expériences ultras immersives qui méritent vraiment le coup d'œil. C’est l’un des meilleurs jeux VR du moment et c’est jouable gratuitement sur Steam jusqu’au 9 décembre 19h

Les jeux jouables gratuitement en ce moment (jusqu'au 9/12 19h)

Cities Skylines 2

Synth Riders

Un intriguant jeu gratuit à garder à vie

Le dernier jeu gratuit de cette sélection Steam est quant à lui à ajouter définitivement à votre bibliothèque. Il s’agit de Pankupu, un petit jeu de plateforme dans lequel on incarne un petit guerrier devant combattre les cauchemars dans le rêve d’un enfant traumatisé par un terrible évènement. Inutile de fait plus explicite quant à la métaphore. Pankupu se présente comme un jeu d’aventure et de plateforme aux airs de véritable jeu old school. La direction artistique est quant à elle assez proche du dessin animé avec pas mal de couleur et des traits marqués. Globalement, Pankupu a bien été accueilli sur Steam, même si quelques joueurs ont noté que la maniabilité était parfois un peu lourde.

Pankupu est à récupérer gratuitement sur Steam jusqu’au 18 décembre 2024, vous avez donc encore un peu de temps.