Nouveau weekend, nouveau bon plan Steam. En plus d’un trio de productions à tester sans frais pendant quelques jours, ce sont trois jeux gratuits qui peuvent être récupérés et garder à vie.

Tous les weekends, Steam vous propose de tester des jeux gratuitement. Une initiative qui permet d’essayer les titres en question sans concession, avec tout leur contenu et mises à jour gratuites, mais seulement pendant quelques jours. Passé ce délai, ils redeviennent payants. Cette semaine, ce sont donc trois de ces jeux qui sont disponibles, avec un accent clairement mis sur les expériences multijoueurs. Cependant, les éditeurs proposent de temps à autres de véritables jeux gratuits sur Steam, à conserver à vie. Et là aussi c’est un trio qui peut être récupéré pendant quelques jours.

Trois jeux gratuits sur Steam

Parce que l’Epic Games Store n’a pas le monopole des jeux gratuits sur PC, Steam accueille parfois lui aussi de jolis cadeaux. Lorsqu’elle ne permet pas seulement de tester des jeux en entier le temps d’un long weekend, la plateforme propose de temps à autres de récupérer quelques productions gratuitement. Si elles sont réclamées avant la fin du temps imparti, alors elles resteront nichées à vie dans votre bibliothèque. Pendant quelques jours, ce sont deux trois jeux gratuits Steam qui peuvent être récupérés. Il va falloir faire preuve de réactivité pour certains, car leur disponibilité se termine bientôt.

Hue

Considéré par beaucoup comme une petite pépite en son genre, Hue est gratuit sur Steam jusqu’au 8 juin à 19h00, heure française. Cela vous laisse largement le temps d’aller le récupérer, mais notez qu’il n’y en aura peut-être pas pour tout le monde. Le titre est en effet disponible dans la limite des stocks disponibles, ce serait bête de passer à côté. Paru en 2016, Hue est un jeu de plateformes et de réflexion multi-récompensé. Votre objectif est simple : modifier le monde en changeant son gris terne et dangereux par de la couleur. Un titre assez inventif à l’époque, dont les puzzles et les énigmes lui valent un joli 9/10 sur Steam, basé sur plus de 2000 avis très positifs des utilisateurs.

Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War

Licence forte et cultissime, Warhammer était dernièrement au cœur de l'actualité avec Space Marine 2 et Speed Freeks. Deux projets foncièrement différents, mais les développeurs avaient gardé sous le coude un joli cadeau pour terminer la semaine. Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War est gratuit sur Steam jusqu’au 1er juin à 19h00, heure française. Là encore le stock est limité, donc on ne saurait trop vous conseiller de l’ajouter rapidement à votre bibliothèque. Ce jeu gratuit Steam vous plonge dans un monde d’horreur et de violence le tout sous le prisme du tour par tour 4X. Vous pouvez, entre autres, incarner l’une des quatre factions, chacune disposant de son propre style de jeu et de technologies uniques permettant de varier le gameplay. Un titre très apprécié par sa communauté qui cumule près de 5500 avis très positifs sur Steam grâce à son ambiance et sa dimension stratégique particulièrement soignées.

TGV Voyages Train Simulator

On ne va pas se mentir c’est le moins reluisant de cette sélection. Entre les grèves et les retards, pas certains que vous ayez envie de vous plonger dans une simulation de la SNCF et pourtant. TGV Voyages Train Simulator est gratuit sur Steam jusqu’au 2 juin à 19h00, heure française. Une production qui s’adressera avant tout aux amateurs du genre qui souhaiteraient essayer cette version dénuée de plusieurs fonctionnalités clés. Par de mode Carrière, pas de boutique en jeu, pas d’accès au Steam Workshop, il faudra repasser à la caisse avec une mise à niveau vers la version complète. Au vu des notes moyennes des utilisateurs on serait même tenté de vous dire de passer votre chemin.

Envie de récupérer ces trois jeux gratuits Steam ? Ou soyons honnêtes, les deux qui valent le coup ? Rien de plus simple. On rappelle juste que cela nécessite aucune condition au préalable si ce n’est d’avoir un compte sur la plateforme. Rendez-vous ensuite sur chacune des pages des jeux et de les ajouter à votre bibliothèque avant qu’il ne soit trop tard.