Il fallait s'y attendre, Valve vient de publier une nouvelle mise à jour pour Steam. La mise à jour en question apporte des modifications au fonctionnement de divers aspects du magasin de la plateforme de jeux, notamment les balises, les genres, les catégories et les pages de navigation par thème. Bref, tout un tas de choses sous la forme d'un "hub" c'est à dire un menu regroupant les jeux.

Un système de hub pour Steam

La caractéristique principale de la nouvelle mise à jour est le fait que ces nouveaux hubs seront personnalisés spécifiquement en fonction de l'historique de jeu de l'utilisateur, de son réseau d'amis, des développeurs suivis et de la liste de souhaits de chacun. Chaque hub sera également divisé en sous-catégories. Valve donne l'exemple du hub RPG qui est séparé en JRPG, RPG action, les RPG d'aventure, etc. L'objectif est vraiment de vous aider à trouver le jeu de vos rêves plus facilement et de rendre la tache de recherche plus agréable et simple pour l'utilisateur.

Les hubs afficheront également des détails sur la raison pour laquelle un jeu se trouve dans le hub du joueur, y compris des détails tels que le genre, le système de curateurs et la popularité générale du jeu.

Chaque hub recommandera des jeux en fonction de ce que vous avez joué et des développeurs que vous suivez sur Steam. Bien sûr, si vous regardez une catégorie de jeux auxquels vous n'avez jamais joué auparavant, Steam peut ne pas être en mesure de générer de nombreux jeux utiles.