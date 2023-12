Steam va une nouvelle fois faire des millions d'heureux et prévoit une tonne de promotions et de gros événements en 2024. On a enfin les dates pour toute la première moitié de l'année !

Tous les ans, Steam met le paquet lorsqu'il faut casser les prix de milliers de jeux PC. Les joueurs le savent, la plateforme est une véritable mine d'or où l'on trouve des dizaines de milliers de titres ultra variés, du gros AAA très attendu à la pépite indé indispensable en passant par les grosses surprises qui débarquent parfois sans prévenir, comme récemment Lethal Company par exemple. Plus qu'un simple magasin de jeux en ligne, Steam est devenu un véritable HUB communautaire pour des millions de joueurs. Et ce n'est pas près de s'arrêter…

Liste de toutes les promos Steam 2024 (première partie)

Comme chaque fois à la même période, Steam partage petit à petit le calendrier de ses futures promotions. Des dates précieuses pour les chasseurs de bonnes affaires. Outre les désormais célèbres Steam Néo Fest, Soldes de Printemps et autres Soldes d'été, la plateforme multiplie les événements chaque année. Des festivals à thème qui permettent de mettre en avant certains genres de jeu et parfois de greffer quelques jeux gratuits, démos et autres périodes d'essai ici et là. 2023, comme les années précédentes, était déjà chargé, 2024 va rempiler de plus belle. Voici la liste de tout ce qui nous attend pour la première moitié de 2024, début des festivités dès le mois de janvier d’ailleurs !

Toutes les promos Steam de janvier à juillet 2024

Festival du capitalisme et de l'économie : du 8 au 15 janvier.

Festival des pirates et des ninjas : du 22 au 29 janvier.

Néo Fest : du 5 au 12 février (évènement majeur) .

. Festival Remote Play Together : du 12 au 19 février.

Festival des dinosaures et des robots : du 26 février au 4 mars.

Soldes du printemps : du 14 au 21 mars (évènement promotionnel saisonnier principal).

Festival de la construction de decks : du 25 mars au 1ᵉʳ avril.

Festival du jeu de tir à la 1ʳᵉ personne : du 15 au 22 avril.

Festival de la ferme et de l'agriculture : du 29 avril au 6 mai.

Festival des jeux à la rejouabilité infinie : du 13 au 20 mai.

Festival de la survie et de la fabrication en monde ouvert : du 27 mai au 3 juin.

Néo Fest : du 10 au 17 juin (évènement majeur) .

Soldes d'été : du 27 juin au 11 juillet (évènement promotionnel saisonnier principal).

On a encore rien vu...

Il est important de noter que ces événements ne sont et ne seront pas les seuls rendez-vous de l'année 2024. Steam aura régulièrement des promotions entre chaque gros événement, sans compter que la firme n'a pas encore dévoilé l'intégralité de son calendrier. Chaque chose en son temps. Ce qui est sûr, c'est que nos portefeuilles vont une nouvelle fois tirer la tronche en 2024, mais on ne crachera pas sur quelques pépites pour une poignée d'euros. D'ailleurs, s'il vous reste encore quelques deniers pour la fin de l'année, sachez que les promotions de Noël commencent déjà à fleurir sur Steam depuis quelques jours.