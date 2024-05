Total War et le jeu vidéo entretiennent une histoire passionnante. Et justement, c'est le moment idéal car sur Steam, vous pouvez bénéficier de réductions exceptionnelles sur presque tous les jeux de la série. Il y en a pour tous les budgets, avec des prix variés. De quoi vous faire plaisir et explorer ou redécouvrir de véritables joyaux dans cet univers fascinant.

Steam fait honneur à la franchise Total War

Les amateurs de stratégie et d'histoire peuvent profiter de réductions significatives sur plusieurs titres phares de la série Total War sur Steam. Ces promotions touchent une variété de périodes et de styles de gameplay, rendant cette franchise emblématique encore plus accessible à un large public.

Total War: PHARAOH (26,79€, réduit de 33%) nous transporte dans l'Égypte antique où la stratégie se mêle à l'architecture monumentale et aux batailles épiques le long du Nil. [Lien]

nous transporte dans l'Égypte antique où la stratégie se mêle à l'architecture monumentale et aux batailles épiques le long du Nil. [Lien] Total War: ATTILA (8,99€, réduit de 80%) offre une expérience sombre à l'aube du Moyen Âge, où les joueurs doivent survivre face à l'implacable avancée des Huns. [Lien]

offre une expérience sombre à l'aube du Moyen Âge, où les joueurs doivent survivre face à l'implacable avancée des Huns. [Lien] Total War: THREE KINGDOMS (20,39€, réduit de 66%) plonge les joueurs dans les conflits de la Chine ancienne, avec un accent particulier sur la diplomatie et les alliances en plus des affrontements militaires. [Lien]

plonge les joueurs dans les conflits de la Chine ancienne, avec un accent particulier sur la diplomatie et les alliances en plus des affrontements militaires. [Lien] Total War: SHOGUN 2 (5,99€, réduit de 80%) invite à revisiter le Japon féodal, où honneur, combat tactique et expansion territoriale règnent. [Lien]

invite à revisiter le Japon féodal, où honneur, combat tactique et expansion territoriale règnent. [Lien] Total War: ROME REMASTERED (10,19€, réduit de 66%) permet de redécouvrir avec des graphismes améliorés l'époque de Rome, en commandant légions romaines et civilisations ennemies. [Lien]

permet de redécouvrir avec des graphismes améliorés l'époque de Rome, en commandant légions romaines et civilisations ennemies. [Lien] A Total War Saga: TROY (24,99€, réduit de 50%) s'inspire de l'Iliade d'Homère pour recréer les conflits mythiques de l'Antiquité grecque, mélangeant mythes et réalité. [Lien]

s'inspire de l'Iliade d'Homère pour recréer les conflits mythiques de l'Antiquité grecque, mélangeant mythes et réalité. [Lien] Total War: NAPOLEON – Definitive Edition (4,99€, réduit de 80%) offre des perspectives riches sur des périodes clés de l'histoire européenne. L'épopée de Napoléon dans un Total War ! [Lien]

offre des perspectives riches sur des périodes clés de l'histoire européenne. L'épopée de Napoléon dans un Total War ! [Lien] Total War: MEDIEVAL II – Definitive Edition (4,99€, réduit de 80%) pour découvrir le Moyen-Age mais directement au cœur de la bataille [Lien]

pour découvrir le Moyen-Age mais directement au cœur de la bataille [Lien] Total War: EMPIRE – Definitive Edition (4,99€, réduit de 80%) pour le contrôle des empires européens au XVIII eme siècle [Lien]

pour le contrôle des empires européens au XVIII eme siècle [Lien] A Total War Saga: THRONES OF BRITANNIA (7,99€, réduit de 80%) se concentre sur une période critique de formation du royaume d'Angleterre, où chaque décision peut changer le cours de l'histoire. [Lien]

Ces soldes Steam représentent une excellente opportunité pour les nouveaux joueurs de découvrir la série ou pour les vétérans de compléter leur collection à des prix très avantageux.