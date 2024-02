Steam est connu pour proposer fréquemment des promotions et des soldes sur de nombreux jeux tout au long de l'année, en dehors des grandes périodes consacrées. En ce moment, plusieurs éditeurs profitent de prix assez attractifs, avec de véritables pépites disponibles sans se ruiner. C'est notamment le cas pour Warner et 2K, mais pas seulement. En effet, la plateforme de Valve propose également des promotions sur la catégorie Dinosaures et robots. De quoi s'enjailler sur de nombreux jeux différents.

Civilization 6, un pack de folie à 88% de réduction !

On commence avec les soldes chez 2K et un pack de folie puisque l'anthologie Civilization 6 est disponible avec 88% de réduction, soit 24,93 euros au lieu de 209 euros. Notons que le jeu seul est proposé au tarif attrayant de 5,99 euros au lieu de 59,99 euros, soit 90% de remise. C'est tout simplement énorme. Pour rappel, Civilization 6 est un jeu de stratégie au tour par tour développé par Firaxis Games et publié par 2K Games. Sorti en 2016, il est le sixième volet principal de la série Civilization. Dans cet épisode, les joueurs choisissent une civilisation historique qu'ils guideront à travers les âges, depuis l'aube de l'humanité jusqu'à l'ère moderne, en visant à atteindre l'une des différentes conditions de victoire, telles que la conquête militaire, la suprématie culturelle, la domination technologique ou le leadership diplomatique.

Shadow of Mordor à 85% de réduction sur Steam

Cette fois-ci, passons aux soldes Warner avec le combo Shadow of Mordor/Shadow of War à -85%, soit 10,49 euros au lieu de 69,99 euros. Shadow of Mordor suit l'histoire de Talion, un ranger du Gondor, dont la famille est assassinée devant lui la nuit où Sauron et ses armées retournent à Mordor. Juste avant de succomber à son propre sort, Talion est lié à l'esprit de vengeance de Celebrimbor, un elfe forgeron qui a créé les Anneaux de Pouvoir. Ensemble, ils entreprennent une quête de vengeance contre les forces de Sauron. Le jeu est particulièrement reconnu pour son système Nemesis, qui crée des hiérarchies dynamiques et des relations personnelles avec les ennemis orcs, ces derniers se souvenant de leurs rencontres avec Talion et réagissant en conséquence.

Les dinosaures en avant

Jurassic World Evolution 2 est lui à -70%, soit 17,99 euros au lieu de 59,99 euros. Dans Jurassic World Evolution 2, les joueurs sont responsables de la construction du parc, de l'élevage et du soin des dinosaures, tout en veillant à la sécurité et au divertissement des visiteurs. Le jeu introduit de nouvelles fonctionnalités telles que des environnements plus diversifiés, y compris des déserts et des forêts, ce qui permet une plus grande variété dans la conception du parc. Il y a également une augmentation significative du nombre d'espèces de dinosaures disponibles, incluant de nouvelles créatures marines et aériennes.

