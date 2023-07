C’est l'été et ce sont les soldes Steam ! La plateforme fracasse totalement les prix de milliers de jeux et se transforme en une véritable mine d’or pour les joueurs. Si vous comptiez vous faire plaisir sans atomiser votre budget, c’est votre dernière chance puisqu’il ne reste plus que quelques heures avant la fin des festivités.

C’est pour cela qu’on vous a concocté une petite liste de jeux à prix réduits pour les petits budgets. En farfouillant un peu, on a trouvé quelques jeux intéressants. Des classiques de la plateforme comme Half Life, Portal ou encore Left 4 Dead, aux licences culte comme Tomb Raider ou encore Prince of Persia et Far Cry, il y en a vraiment pour tous les goûts et surtout, que pour les petites bourses ! En revanche, il ne faudra pas traîner cette fois puisque les grosses soldes d’été Steam se terminent dès le 13 juillet à 19h. C’est le moment ou jamais d’en profiter.

Des jeux à moins de 1€, c’est donné

Half Life Blue Shift à 0,30€ au lieu de 3,99€ (-90%)

à 0,30€ au lieu de 3,99€ (-90%) Half Life : Opposing Force à 0,39€ au lieu de 3,99€ (-90%)

à 0,39€ au lieu de 3,99€ (-90%) The Room Two à 0,49€ au lieu de 4,99€ (-90%)

à 0,49€ au lieu de 4,99€ (-90%) The Room à 0,49€ au lieu de 4,99€ (-90%)

à 0,49€ au lieu de 4,99€ (-90%) Half Life 2 Episode Two à 0,65€ au lieu de 6,59€ (-90%)

à 0,65€ au lieu de 6,59€ (-90%) Half Life 2 : Episode One à 0,77€ au lieu de 7,79€ (-90%)

à 0,77€ au lieu de 7,79€ (-90%) Half Life (1) à 0,81€ au lieu de 8,19€ (-90%)

à 0,81€ au lieu de 8,19€ (-90%) Half Life 2 à 0,97€ au lieu de 9,75€ (-90%)

à 0,97€ au lieu de 9,75€ (-90%) Portal 2 à 0,97€ au lieu de 9,75 (-90%)

à 0,97€ au lieu de 9,75 (-90%) Portal à 0,97€ au lieu de 9,75€ (-90%)

à 0,97€ au lieu de 9,75€ (-90%) Left 4 Dead à 0,97€ au lieu de 9,75€ (-90%)

à 0,97€ au lieu de 9,75€ (-90%) Left 4 Dead 2 à 0,97€ au lieu de 9,75€ (-90%)

à 0,97€ au lieu de 9,75€ (-90%) Tomb Raider (1) à 0,97€ au lieu de 6,99€ (-86%)

à 0,97€ au lieu de 6,99€ (-86%) Tomb Raider 2 à 0,97€ au lieu de 6,99€ (-86%)

à 0,97€ au lieu de 6,99€ (-86%) Tomb Raider 3 à 0,97€ au lieu de 6,99€ (-86%)

à 0,97€ au lieu de 6,99€ (-86%) Tomb Raider 4 : La Révélation Finale à 0,97€ au lieu de 6,99€ (-86%)

à 0,97€ au lieu de 6,99€ (-86%) Tomb Raider 5 : Chronicles à 0,97€ au lieu de 6,99€ (-86%)

à 0,97€ au lieu de 6,99€ (-86%) Tomb Raider 6 : L'Ange des Ténèbres à 0,97€ au lieu de 6,99€ (-86%)

à 0,97€ au lieu de 6,99€ (-86%) Tomb Raider Legends à 0,97€ au lieu de 6,99€ (-86%)

à 0,97€ au lieu de 6,99€ (-86%) Tomb Raider Anniversary à 0,98€ au lieu de 8,99€ (-89%)

à 0,98€ au lieu de 8,99€ (-89%) Tomb Raider Underworld à 0,98€ au lieu de 8,99€ (-89%)

à 0,98€ au lieu de 8,99€ (-89%) PayDay 2 à 0,99€ au lieu de 9,99€ (-90%)

à 0,99€ au lieu de 9,99€ (-90%) Limbo à 0,99€ au lieu de 9,99€ (-90%)

à 0,99€ au lieu de 9,99€ (-90%) Steamworld Dig à 0,99€ au lieu de 9,99€ (-90%)

à 0,99€ au lieu de 9,99€ (-90%) Teslagrad à 0,99€ au lieu de 9,99€ (-90%)

Des jeux en promo à moins de 2€, c'est toujours cadeaux

ALTF4 à 1,25€ au lieu de 2,50€ (-50%)

à 1,25€ au lieu de 2,50€ (-50%) Super Meat Boy à 1,39€ au lieu de 13,99€ (-90%)

à 1,39€ au lieu de 13,99€ (-90%) Titan Souls à 1,47€ au lieu de 14,79€ (-90%)

à 1,47€ au lieu de 14,79€ (-90%) Worms Rumble à 1,49€ au lieu de 14,99€ (-90%)

à 1,49€ au lieu de 14,99€ (-90%) Lara Croft and the Guardian of Light à 1,49€ au lieu de 9,99€ (-85%)

à 1,49€ au lieu de 9,99€ (-85%) Beyond Good and Evil à 1,49€ au lieu de 4,99€ (-70%)

à 1,49€ au lieu de 4,99€ (-70%) Deadlight Director's Cut à 1,79€ au lieu de 11,99€ (-90%)

à 1,79€ au lieu de 11,99€ (-90%) Hotline Miami à 1,95€ au lieu de 9,75€ (-85%)

à 1,95€ au lieu de 9,75€ (-85%) Metro 2033 Redux à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%) Inside à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%) Murdered : Soul Suspect à 1,99€ au lieu de 19,99e (-90%)

à 1,99€ au lieu de 19,99e (-90%) Prince of Persia à 1,99€ au lieu de 9,99€ (-80%)

à 1,99€ au lieu de 9,99€ (-80%) Prince of Persia : Les Sables du Temps à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%) Prince of Persia : l'Ame du Guerrier à 1,99€ au lieu de 9,99€ (-80%)

à 1,99€ au lieu de 9,99€ (-80%) Prince of Persia : Les Deux Royaumes à 1,99€ au lieu de 9,99€ (-80%)

à 1,99€ au lieu de 9,99€ (-80%) Prince of Persia : Les Sables Oubliés à 1,99e au lieu de 9,99€ (-80%)

à 1,99e au lieu de 9,99€ (-80%) Silent Hill Homecoming à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%) West of Dead à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%) Chaos in Deponia à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%) Goodbye Deponia à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%) Deponia Doomsday à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Des jeux Steam soldés à moins de 5€, toujours pour les petits budgets