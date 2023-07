Les soldes d’été Steam continuent de battre leur plein. Jusqu'au 13 juillet 2023, les utilisateurs et utilisatrices peuvent remplir leurs bibliothèques à moindre frais et faire chauffer la carte bleue grâce à des promos hors du commun. L’occasion de trouver certaines des sorties récentes à leur prix le plus bas enregistré sur la plateforme, mais aussi des jeux plus anciens, désormais érigés au rang de culte. Avec des réductions pouvant grimper jusqu’à -96% sur toute la plateforme, il y en a forcément pour tous les goûts.

La sélection du jour s'adresse en revanche aux plus petits budgets qui souhaitent mettre la main sur des jeux d’anthologie ou tout simplement pas chers. Voici quelques-unes des meilleures offres sur Steam. Cela va de titres cultes, aux productions indépendantes acclamées, comme des licences populaires. Le tout est classé par tranche de prix et par ordre alphabéthique.

Des jeux emblématiques à moins de 1€ sur Steam

Counter-Strike Source : 0,97€ au lieu de 9,75€ (-90%)

Deus Ex: Game of the Year Edition : 0,97€ au lieu de 6,99€ (-86%)

Half-Life : 0,81€ au lieu de 8,19€ (-90%)

Half-Life 2 : 0,97€ au lieu de 9,75€ (-90%)

Half-Life: Source : 0,97€ au lieu de 9,75€ (-90%)

Left 4 Dead : 0,97€ au lieu de 9,75€ (-90%)

Left 4 Dead 2 : 0,97€ au lieu de 9,75€ (-90%)

LIMBO : 0,99€ au lieu de 9,99€ (-90%)

PAYDAY 2 : 0,99€ au lieu de 9,99€ (-90%)

Portal : 0,97€ au lieu de 9,75€ (-90%)

Portal 2 : 0,97€ au lieu de 9,75€ (-90%)

Tomb Raider Anniversary : 0,98€ au lieu de 8,99€ (-89%)

Tomb Raider II : 0,97€ au lieu de 6,99€ (-86%)

Tomb Raider III : 0,97€ au lieu de 6,99€ (-86%)

Tomb Raider IV: The Last Revelation : 0,97€ au lieu de 6,99€ (-86%)

Tomb Raider Legend : 0,97€ au lieu de 6,99€ (-86%)

Tomb Raider Underworld : 0,98€ au lieu de 8,99€ (-89%)

Tomb Raider V Chronicles : 0,97€ au lieu de 6,99€ (-86%)

Les promos à moins de 2€

Beyond Good and Evil : 1,49€ au lieu de 4,99€ (-70%)

Counter-Strike Complete : 1,16€ au lieu de 17,94€ (-94%)

Florence : 1,81€ au lieu de 5,49€ (-67%)

Hitman 2 Silent Assassin : 1,79€ au lieu de 8,99€ (-80%)

Hotline Miami : 1,95€ au lieu de 9,75€ (-80%)

INSIDE : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Just Cause 2 : 1,49€ au lieu de 14,99€ (-90%)

Lara Croft and the Guardian of Light : 1,49€ au lieu de 9,99€ (-85%)

Masters of Anima : 1,39€ au lieu de 6,99€ (-80%)

Metro 2033 Redux : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Murdered: Soul Suspect : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Oxenfree : 1,63€ au lieu de 8,19€ (-80%)

Portal Bundle BUNDLE : 1,46€ au lieu de 19,50€ (-93%)

Prince of Persia The Sands of Time : 1,99€ au lieu de 9,99€ (-80%)

Prince of Persia: The Two Thrones : 1,99€ au lieu de 9,99€ (-80%)

Quake II : 1,99€ au lieu de 4,99€ (-60%)

Rayman Raving Rabbids : 1,24€ au lieu de 4,99€ (-75%)

Super Meat Boy : 1,39€ au lieu de 13,99€ (-90%)

Syberia : 1,29€ au lieu de 12,99€ (-90%)

Syberia II : 1,29€ au lieu de 12,99€ (-90%)

The Binding of Isaac : 1,74€ au lieu de 4,99€ (-65%)

The Orange Box : 1,95€ au lieu de 19,50€ (-90%)

The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut : 1,19€ au lieu de 7,99€ (-85%)

Tom Clancy's Splinter Cell : 1,24€ au lieu de 4,99€ (-75%)

Trine 2 Complete Story : 1,12€ au lieu de 4,49€ (-75%)

Les soldes d'été Steam à moins de 3€

Assassin's Creed 2 : 2,99€ au lieu de 9,99€ (-70%)

Assassin's Creed Director's Cut Edition : 2,99€ au lieu de 9,99€ (-70%)

Bastion : 2,95€ au lieu de 14,79€ (-80%)

Call of Juarez Gunslinger : 2,49€ au lieu de 12,49€ (-80%)

Dead Island Definitive Edition : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Dishonored : 2,49€ au lieu de 9,99€ (-75%)

Don't Starve : 2,04€ au lieu de 8,19€ (-75%)

Fallout 3 : 2,49€ au lieu de 9,99€ (-75%)

Fallout New Vegas : 2,49€ au lieu de 9,99€ (-75%)

Far Cry : 2,99€ au lieu de 9,99€ (-70%)

Far Cry 2 : 2,99€ au lieu de 9,99€ (-70%)

FAR Lone Sails : 2,99€ au lieu de 14,99€ (-80%)

Hotline Miami 2: Wrong Number : 2,21€ au lieu de 14,79€ (-85%)

Hue : 2,99€ au lieu de 14,99€ (-80%)

Just Cause 3 : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Lost Words Beyond the Page : 2,24€ au lieu de 14,99€ (-85%)

Metro: Last Light Redux : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Moonlighter : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Outlast : 2,92€ au lieu de 19,50€ (-85%)

Rayman Origins : 2,99€ au lieu de 9,99€ (-70%)

Rogue Legacy : 2,95€ au lieu de 14,79€ (-80%)

Sleeping Dogs Definitive Edition : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

STAR WARS Jedi Knight II - Jedi Outcast : 2,86€ au lieu de 8,19€ (-65%)

STAR WARS Knights of the Old Republic : 2,86€ au lieu de 8,19€ (-61%)

System Shock 2 : 2,49€ au lieu de 9,99€ (-75%)

The Last Campfire : 2,95€ au lieu de 14,79€ (-80%)

The Secret of Monkey Island: Special Edition : 2,86€ au lieu de 8,19€ (-65%)

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Undertale : 2,99€ au lieu de 9,99€ (-70%)

We Were Here Too : 2,49€ au lieu de 9,99€ (-75%)

White Day: A Labyrinth Named School : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

Les jeux Steam à moins de 4€

Alan Wake : 3,74€ au lieu de 12,49€ (-70%)

Amnesia The Dark Descent : 3,90€ au lieu de 19,50€ (-80%)

Batman Arkham Knight : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Black Mesa : 3,74€ au lieu de 14,99€ (-75%)

Borderlands: The Pre-Sequel : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

Brothers - A Tale of Two Sons : 3,74€ au lieu de 14,99€ (-75%)

Bully: Scholarship Edition : 3,49€ au lieu de 9,99€ (-65%)

Command & Conquer 3: Kane's Wrath : 3,74€ au lieu de 14,99€ (-75%)

Donut County : 3,68€ au lieu de 12,29€ (-70%)

DRAGON BALL XENOVERSE : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

DuckTales Remastered : 3,49€ au lieu de 13,99€ (-75%)

GRIS : 3,69€ au lieu de 14,79€ (-75%)

Hitman Absolution : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Kingdom Two Crowns : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Max Payne : 3,49€ au lieu de 9,99€ (-65%)

One Piece Pirate Warriors 3 : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

Rayman Legends : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl : 3,99€ au lieu de 15,99€ (-75%)

Soldats Inconnus : Mémoires de la Grande Guerre : 3,74€ au lieu de 14,99€ (-75%)

The Evil Within : 3,99€ au lieu de 9,99€ (-60%)

The Vanishing of Ethan Carter : 3,79€ au lieu de 18,99€ (-80%)

The Walking Dead : 3,74€ au lieu de 14,99€ (-75%)

The Walking Dead: A New Frontier : 3,74€ au lieu de 14,99€ (-75%)

The Walking Dead: Season Two : 3,74€ au lieu de 14,99€ (-75%)

This War of Mine : 3,79€ au lieu de 18,99€ (-80%)

Tomb Raider : 3,59€ au lieu de 17,99€ (-80%)

Transistor : 3,90€ au lieu de 19,50€ (-80%)

Trine Enchanted Edition : 3,74€ au lieu de 14,99€ (-75%)

Warhammer 40,000: Dawn of War - Dark Crusade : 3,24€ au lieu de 12,99€ (-75%)

Les promos à moins de 5€