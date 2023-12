C'est la fin de l'année et Steam a décidé de vous faire plaisir pour les fêtes avec ses soldes d'hiver ! Comme d'habitude, même sans hotte et sans traineau, Steam joue le Père Noël et fracasse les prix de plusieurs milliers de jeux rien que pour vous. A défaut de glisser quelque chose sous le sapin, vous pouvez tout de même vous faire plaisir sur PC voire même faire des cadeaux à petits prix !

D'énormes promos de Noël sur Steam !

Oui, vous pouvez passer par la cheminée numérique et venir déposer un cadeau tout aussi numérique sous le sapin fictif de vos amis ou de votre famille via Steam. Cartes cadeaux de 5€ à 100€, ou simplement des jeux complets… il est possible de faire plaisir avec Steam juste en passant par le magasin en ligne.

Rien de mieux pour profiter de ces nouvelles soldes Steam toujours aussi fortes en termes de réductions. Jeux indés, AAA, jeux rétro, compilation DLC ! Tout est à prix cassé avec des réductions pouvant aller jusqu'à -95% sur de grosses licences et/ou des franchises carrément cultes comme Need for Speed ou encore Mass Effect. Plusieurs hits de Bethesda comme Skyrim ou Fallout sont eux aussi en promo, au même titre que des jeux indés assez exceptionnels comme Against The Storm, un roguelike particulièrement apprécié, ou Outer Wilds, désormais cultissime.

On vous a fait une petite sélection de bonnes affaires à ne pas louper, mais elles sont loin de représenter l'intégralité des offres Steam. Pour ça, il vaut mieux encore jeter un œil sur le magasin lui-même, quitte à y perdre une bonne partie de votre journée.

Alors, quelque chose vous fait de l'œil ? N'hésitez pas à partager une pépite que vous auriez pu découvrir dans le catalogue Steam !

Des jeux à moins de 5€ sur Steam

Brotato à 3,74€ au lieu de 4,99€ (-25%)

à 3,74€ au lieu de 4,99€ (-25%) Company of Heroes à 3,24€ au lieu de 12,99€ (-75%)

à 3,24€ au lieu de 12,99€ (-75%) Company of Heroes 2 à 3,50€ au lieu de 12,99€ (-75%)

à 3,50€ au lieu de 12,99€ (-75%) Fallout à 2,49€ au lieu de 9,99€ (-75%)

à 2,49€ au lieu de 9,99€ (-75%) Fallout 2 à 2,49€ au lieu de 9,99€ (-75%)

à 2,49€ au lieu de 9,99€ (-75%) Fallout 3 à 2,49€ au lieu de 9,99€ (-75%)

à 2,49€ au lieu de 9,99€ (-75%) Fallout New Vegas à 2,49€ au lieu de 9,99€ (-75%)

à 2,49€ au lieu de 9,99€ (-75%) Fallout Tactics à 2,49€ au lieu de 9,99€ (75€)

à 2,49€ au lieu de 9,99€ (75€) Hitman Absolution à 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

à 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%) Hitman 2 à 1,79€ au lieu de 8,99€ (-80%) - Le prix le plus bas !

à 1,79€ au lieu de 8,99€ (-80%) - Need for Speed Payback Deluxe Edition à 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

à 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%) Need for Speed Heat à 3,50€ au lieu de 69,99€ (-95%) - La plus grosse réduction !

à 3,50€ au lieu de 69,99€ (-95%) - Need for Speed Hot Pursuit Remastered à 3,89€ au lieu de 29,99€ (-85%)

à 3,89€ au lieu de 29,99€ (-85%) XCOM 2 à 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

Des pépites à moins de 10€

Battle Bit Remastered à 8,87€ au lieu de 14,79€ (-33%)

à 8,87€ au lieu de 14,79€ (-33%) Civilization 6 à 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

à 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%) Disco Elysium à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) Fallout 3 GOTY Edition à 6,59€ au lieu de 19,99€ (-67%)

à 6,59€ au lieu de 19,99€ (-67%) Fallout 4 à 6,59€ au lieu de 19,99€ (-67%)

à 6,59€ au lieu de 19,99€ (-67%) Fallout New Vegas Ultimate Edition à 6,59€ au lieu de 19,99€ (-67%)

à 6,59€ au lieu de 19,99€ (-67%) Hitman Blood Money à 9,62€ au lieu de 29,79€ (-68%)

à 9,62€ au lieu de 29,79€ (-68%) It Takes Two à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) - Le GOTY 2021 à faire en duo!

à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) - Mass Effect Legendary Edition à 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

à 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%) Need for Speed Undbound à 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

à 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%) Skyrim : Special Edition à 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%) - Le jeu increvable !

Des jeux PC à moins de 15€

ANNO 1800 à 14,99€ au lieu de 59,99 € (-75%)

à 14,99€ au lieu de 59,99 € (-75%) Battlefield 2042 à 11,99€ au lieu de 59,99€

à 11,99€ au lieu de 59,99€ GTA 5 Premium Edition à 14,98€ au lieu de 39,98€ (-63%) - Le jeu le plus vendu de tous les temps !

à 14,98€ au lieu de 39,98€ (-63%) - Horizon Zero Dawn Complete Edition à 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

à 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%) Outer Wilds à 13,79€ au lieu de 22,99€ (-40%)

à 13,79€ au lieu de 22,99€ (-40%) Party Animals à 12,59€ au lieu de 17,99€ (-30%)

à 12,59€ au lieu de 17,99€ (-30%) Project Zomboid à 13,09€ au lieu de 19,50€

à 13,09€ au lieu de 19,50€ Snow Runner à 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Faites vous plaisir à moins de 20€

Against the Storm à 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

à 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%) Age of Empires 4 Anniversary Edition à 19,99€ au lieu de 39,99€

à 19,99€ au lieu de 39,99€ DayZ à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Kingdoms Reborn à 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

à 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%) Le Maitre du Donjon de Naheulbeuk à 19,99€ au lieu de 24,99€ (-20%)

à 19,99€ au lieu de 24,99€ (-20%) NieR Automata à 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

à 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%) Satisfactory à 16,49€ au lieu de 29,99€ (-45%)

à 16,49€ au lieu de 29,99€ (-45%) Sea of Thieves 2023 Edition à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) - L'éclate en multi !

à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Stray à 18,47€ au lieu de 27,99€ (-34%)

à 18,47€ au lieu de 27,99€ (-34%) Sunkenland à 15,06€ au lieu de 19,50€ (-20%)

à 15,06€ au lieu de 19,50€ (-20%) The Wandering Village à 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%)

De gros jeux à moins de 30€

Cyberpunk 2077 à 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

à 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%) EA FC 24 à 27,99€ au lieu de 69,99€

à 27,99€ au lieu de 69,99€ EA Sports WRC à 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

à 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%) Hitman 3 World of Assassination à 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

à 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%) Hogwarts Legacy à 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

à 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%) Persona 5 Royal à 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

à 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%) Resident Evil 4 Remake à 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%) - Le Top de l'horreur !

à 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%) - Sons of the Forest à 23,19€ au lieu de 28,99€ (-20%)

D'autres gros hits en promo sur Steam